Пакистан заодно с талибами? - П.Чумаков

00:05 06.01.2018 "Недавно один из районов приграничного уезда Назьян восточной афганской провинции Нангархар подвергся минометному обстрелу со стороны Пакистана. Согласно отчетам, атаке подверглись 5 приграничных поселков, на территории которых взорвалось, по меньшей мере, 37 снарядов. Обстрел продолжался на протяжении 6 часов", - отмечает информационное агентство "Пажвок".



Безвинными жертвами атаки стали простые люди - погибли двое несовершеннолетних, еще 3 человека получили ранения при разрыве снарядов, сообщила пресс-служба губернатора провинции.



Несмотря на неоднократные протесты со стороны афганских властей периодические трансграничные атаки с территории Пакистана продолжаются, что являются одним из источников трений в отношениях между двумя странами.



Именно об этом говорил на заседании Совета ООН по международным отношениям президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани. Он возложил всю ответственность за нестабильную обстановку в Афганистане на движение "Талибан" и Пакистан. Глава государства подверг резкой критике политику Исламабада, обвинив пакистанское руководство в нежелании прилагать усилия для противодействия угрозам безопасности, несмотря на неоднократные призывы со стороны Кабула.



Афганский лидер подчеркнул, что текущая ситуация в его стране делает необходимым проведение силовых операций, при этом правительство ИРА не является разжигателем конфликта. "Чего вы ожидаете от нас, если столица страны подвергается атакам, как и любые гражданские объекты, нападениям подвергается каждая мечеть – следует ли нам сидеть, сложа руки, предлагая сдаваться? – задался вопросом глава государства. – За эту войну несет ответственность не мы, а талибы".



Тем временем, премьер-министр ИРП Шахид Хакан Аббаси заявил, что Пакистан не в состоянии справиться с активностью боевиков, действующих в районе границы с Афганистаном. В своем интервью накануне поездки на заседание Генассамблеи ООН пакистанский лидер напомнил о крупной атаке смертника в Кабуле, в мае 2017 года послужившей причиной гибели более 90 человек и спровоцировавшей глубокий политический кризис в Афганистане.



Теракт, как стало известно, осуществили люди из группировки Хаккани, которая базируется в Пакистане и безнаказанно осуществляет свои кровавые замыслы на территории Афганистана.



Аббаси признал тот факт, что исполнитель теракта вместе с пособниками прибыл в Афганистан с территории Пакистана. "Мне неизвестны все детали, но похоже на то, что границу пересекли три или четыре человека, – сообщил премьер. – Был автомобиль, прибывший из этого района в Кабул, припаркованный на территории посольства незадолго до взрыва".



Высокопоставленный государственный деятель подчеркнул, что его страна прилагает усилия для контроля над ситуацией в приграничных областях, но не в силах полностью искоренить вражескую активность, отмечает издание "Financial Times". "В этих районах ведут бои 250 тысяч наших военных, но мы не контролируем территорию полностью, – уточнил премьер. – С той стороны границы часто производятся набеги и нападения на наших жителей. Если афганская армия не может сдерживать боевиков, равно как и американские войска, чего ожидают от нас?"



Комментируя предупреждения президента США Дональда Трампа о возможном сокращении объема помощи Пакистану, Аббаси подчеркнул, что Исламабад может ответить на подобные шаги контрмерами, в частности, отказаться от приобретения американских боевых самолетов, сделав выбор в пользу контракта с Китаем.



Между тем, глава "Джамиат Улема-и-Ислам Сами", также известный как "Отец Талибана", маулави Сами уль-Хак заявил, что его фракция поддержит Пакистан в случае любых агрессивных действий США. По его словам, после совещаний различных ответвлений афганского "Талибана" они договорились о полной поддержке Пакистана, если его атакуют США или другие страны НАТО, передает афганский телеканал "Толо" со ссылкой на пакистанские СМИ.



Таким образом, мир стал свидетелем того, как террористическая организация, а иначе сегодня движение "Талибан" не назовешь, заверяет в своей полной поддержке целое государство, являющееся полноправным членом международного сообщества. Выходит прав американский президент Трамп в том, что Пакистан стал прибежищем различных террористических организаций и играет дестабилизирующую роль в отношении своего соседа Афганистана.



Павел Чумаков Источник - ЦентрАзия

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