Пиар-война forever. "Голос Америки" тиражирует залепухи об ударах рос-авиации по Дамаску

00:01 06.01.2018 В результате авианалетов в пригороде Дамаска погибли 30 мирных жителей



Наблюдатели утверждают, что бомбардировки проводила российская авиация



Почти 30 мирных жителей, в том числе – дети, погибли в результате авианалета, проведенного сирийскими правительственными силами при поддержке российской авиации в районе Восточная Гута неподалеку от Дамаска в ночь на пятницу.



Накануне, по данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) и волонтерской организации Сирийская гражданская оборона, еще 18 человек были убиты во время бомбардировки города Мисраба сирийскими и российскими ВВС.



В Министерстве обороны РФ пока никак не прокомментировали эту информацию.



В последние недели сирийские правительственные войска при поддержке российской авиации провели серию атак на позиции, удерживаемые отрядами оппозиции в Восточной Гуте.



Бомбардировкам подверглись и близлежащие районы, включая город Арбин на юге страны.



По данным SOHR, в период с 31 декабря в Восточной Гуте погибло не менее 70 человек. Несколько десятков мирных жителей получили тяжелые ранения.



На прошлой неделе сотрудники Международного Красного креста и других гуманитарных организаций начали операцию по эвакуации из этого района тяжело больных жителей. Как утверждают представители ООН, в немедленной медицинской помощи нуждаются не менее 600 человек в Восточной Гуте.

05 Январь, 2018 Источник - golos-ameriki.ru

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