 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Таиланде входит в моду отбеливание пенисов. Зачем?
00:00 06.01.2018

Отбеливание кожи очень популярно в Азии, но отбеливание пенисов - новая мода

В Таиланде набирает популярность отбеливание пенисов, и это новомодное поветрие вызывает у многих искреннее недоумение. Невольно возникает вопрос: не перегнула ли палку тайская индустрия красоты?

Отбеливание кожи давно вошло в моду в странах Азии, где смуглость ассоциируется с физическим трудом на открытом воздухе, а следовательно - с бедностью.

Но отбеливание пенисов - нечто новое. Видеоролик, рассказывающий об этой процедуре, быстро стал одним из лидеров просмотров в соцсетях.

Министерство здравоохранения Таиланда немедленно выпустило предостережение против подобных косметических операций.

Что же движет людьми, решающимися на такую процедуру?

"Я хотел более уверенно чувствовать себя в плавках", - сказал Тайской службе Би-би-си недавно прошедший процедуру отбеливания пациент.

30-летний мужчина рассказал, что первый этап (а их всего пять) он прошел два месяца назад, и с тех пор явно замечает изменения в оттенке своих гениталий.

Стоимость полного курса осветления пениса составляет 650 долларов.

Зачем?

В своем рекламном посте в "Фейсбуке" предоставляющая эти услуги клиника Lelux Hospital рассказывает, что ее специалисты с помощью лазера снижают количество пигмента меланина в эпидермисе пациента, что и приводит к осветлению кожи.

За два дня этот пост с подробными фотографиями и иллюстрациями получил более 19 тысяч шеров.

Комментарии очень разные - от неприятия и критики до изумления и шуток. Многие спрашивают: зачем?

Кто-то колко заметил, что хозяин отбеленного пениса сможет использовать его как фонарик.

Одна девушка написала, что не понимает, почему так бурно обсуждается цвет, ведь ей всегда казалось, что в этом деле куда важнее размер и умение.

Директор по маркетингу Lelux Hospital Попол Тансакул рассказал Би-би-си, что четыре месяца назад клиника начала проводить отбеливание половых губ.

Ежемесячно сюда обращаются 20-30 мужчин и женщин. Некоторые приезжают из Мьянмы, Камбоджи и Гонконга.

"Это очень популярно среди мужчин-геев и трансвеститов, которые особо заботятся о своих интимных зонах. Они хотят выглядеть хорошо во всех отношениях", - говорит Попул Тансакул.

Угроза сексу?

Министерство здравоохранения Таиланда призывает людей сохранять здравый смысл и помнить о побочных эффектах, таких как воспаления, шрамы и болевые ощущения.

Кроме того, предупреждают врачи, процедура отбеливания может негативно отразиться на репродуктивной функции пациента и даже на его способности заниматься сексом.

К тому же, как утверждают медики, эффект осветления не постоянен: через некоторое время естественный цвет кожи все равно вернется, но из-за пережитого воздействия пигмент может распределиться неровно, некрасивыми пятнами.

"Лазерное отбеливание пениса никому не нужно, это напрасная трата денег и риск получить больше негативных, чем ожидаемых результатов", - заявил министр здравоохранения Таиланда Тонгчай Киратихуттайакорн.

Времена меняются

В последние десятилетия отбеливание кожи стало очень популярным в странах Юго-Восточной Азии. В Lelux Hospital говорят, что более половины их пациентов обращаются именно за этим.

В этом регионе более светлая кожа означает, что человек не принадлежит к рабочему классу и не работает в поле.

На рынке существует множество косметических средств для осветления кожи, реклама которых в разное время провоцировала скандалы и бурные обсуждения в обществе.

К примеру, реклама отбеливающего крема однажды была размещена над сидениями в общественном транспорте Бангкока со слоганом: "Здесь могут сидеть только белые люди".

Другая косметологическая фирма Таиланда была вынуждена отозвать свой рекламный ролик, который пользователи соцсетей обвинили в расизме. В ролике известная актриса уверяет, что своим успехом обязана светлой коже.

При этом в последнее время проблема дискриминации по цвету кожи в Таиланде уже не так остра, как раньше.

На конкурсе красоты "Мисс Таиланд" 2014 года многие СМИ отмечали, что его победительница Нонтхаван "Майя" Тхонгленг была намного темнее типичных претенденток на подобных конкурсах.

После этой победы 22-летняя модель сказала, что своим примером хотела придать уверенности женщинам, комплексующим из-за своей темной кожи.

Источник - BBC
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1515186000
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