Украденная самая дорогая в мире бутылка водки найдена пустой

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 05.01.2018
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18:28  Bloomberg предсказывает мировой хаос
18:08  Женщинам в Туркмении запретили водить автомобили
17:32  В Ташкенте будет открыта "Шанхайская школа международного бизнеса"
17:27  Спустя 17 лет "разрыва". Казахстан и Узбекистан восстановили трафик пассажирских автобусов Шымкент-Ташкент
17:08  В Туркменистане скончался генерал МНБ Рахман Аллаков
16:49  Издевавшихся над сайгаком утырков (видео) ищут в Акмолинской области
16:45  Раздел сферы влияния на Красном море, - Мухаммед Харуб
16:41  В Узбекистане издан первый роман об Исламе Каримове "Отвага"
16:38  В крови и на дороге. Где китайцы находят источники энергии
16:33  Казахстанский имам рассказал, как правильно бить жену
15:53  Кипрский суд арестовал активы укр-олигарха Рината Ахметова на 820 млн долларов
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14:53  Российские хоккеисты "Барыса" Шевченко и Маклюков хотят стать гражданами Казахстана
14:49  Грузинский суд заочно посадил Саакашвили на 3 года за "превышение власти"
13:54  Китай приступил к строительству третьего авианосца
13:36  Иран назвал внешних заговорщиков и главного "проектировщика" мятежа - агента ЦРУ Майкла Д’Андре
12:33  В Кабуле камикадзе взорвал 20 полицейских и прохожих
12:30  Несмотря на протесты России, СовБез ООН проведет заседание по Ирану
10:52  За взятку в 600 тыс. тенге задержан начальник департамента по делам обороны Кызылординской области
10:43  Десятки имам-хатибов таджикских мечетей отстранены от работы. За проф-непригодность
10:37  А как все начиналось... Кыр-политик Феликс Кулов превратился в полное ничтожество, - К.Кадыралиев
10:32  Иран как "черный ящик", - Der Spiegel
10:31  Школа обольщения в Китае, - Сирил Плюетт
10:23  В отношениях РФ и Узбекистана возникла некая новая ситуация, - К.Затулин
10:14  В Алматы взяли на взятке директора Казахского академического театра драмы имени М.Ауэзова
09:59  Почему беспорядки в Иране радуют пантюркистов из Азербайджана и Турции, - Исмаил Шабанов
08:07  "Реинкарнации" СССР в виде ЕАЭС не будет, - Елбасы
01:12  Анатомия иранского протеста - бессмысленного, беспощадного и бесперспективного, - А.Ежова
01:11  Борей. Наступил Новый безжалостно-прекрасный 2018-й! - А.Фефелов
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00:15  История и эволюция японского кимоно, - В.Лютова
00:09  "Революция яиц" в Иране под лидерством Трампа: подарок Путину, привет ЕС, - А.Ганжа
00:06  Наркомания в Таджикистане: кто преступник? - Р.Камбаров
Четверг, 04.01.2018
20:13  "Где мчит курьерский Воркута-Магадан...". Одиозного рос-вице-премьера Мутко выставили из оргкомитета ЧМ по футболу
19:56  "Альфа-банк" Фридмана присоединился к санкциям Запада против России и ее армии
17:29  В Таджикистане заблокировали звонки в Viber
17:27  В Узбекистане при Кабмине будет создано Национальное антидопинговое агентство
15:59  Дырявые карманы Казахстана, - Д.Сатпаев
15:54  В Астане поставили новую бронзовую статую мальчика мемориала "Голодомор", бесследно пропавшую летом 17-го
14:43  Семь самолетов, или Пиарщики джихада. Алишер-усмановский "Къ" радостно истерит о российских потерях в Сирии
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Украденная самая дорогая в мире бутылка водки найдена пустой
21:24 05.01.2018

Украдена водка стоимостью 1,3 млн евро

В Копенгагене злоумышленник похитил коллекционную бутылку водки стоимостью 1,3 млн евро

Из бара в Копенгагене украдена самая дорогая бутылка водки в мире стоимостью 1,3 млн евро. Похищенная шестилитровая бутылка произведена латвийской компанией Dartz Motorz и сделана из розового, белого и желтого золота, украшена кожаной вставкой с золотым изображением гоночного автомобиля "Руссо-Балт" (чьи традиции продолжает Dartz Motorz). Пробку венчает украшенный драгоценными камнями герб Российской империи.

Владелец заведения Cafe 33 и водочный коллекционер Бриан Ингберг взял ценную бутылку на прокат у изготовителя. Он показал журналистам кадры видеоналюдения: злоумышленник провел в кафе всего три минуты и больше ничего не взял.

По словам Ингберга, бутылка ранее появлялась в сериале "Карточный домик": в сцене, где российский президент Петров в исполнении датчанина Ларса Миккельсена потчевал эксклюзивной водкой героя Кевина Спейси - президента США Фрэнка Андервуда.


Источник - Euronews
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