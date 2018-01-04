Украденная самая дорогая в мире бутылка водки найдена пустой

21:24 05.01.2018 Украдена водка стоимостью 1,3 млн евро



В Копенгагене злоумышленник похитил коллекционную бутылку водки стоимостью 1,3 млн евро



Из бара в Копенгагене украдена самая дорогая бутылка водки в мире стоимостью 1,3 млн евро. Похищенная шестилитровая бутылка произведена латвийской компанией Dartz Motorz и сделана из розового, белого и желтого золота, украшена кожаной вставкой с золотым изображением гоночного автомобиля "Руссо-Балт" (чьи традиции продолжает Dartz Motorz). Пробку венчает украшенный драгоценными камнями герб Российской империи.



Владелец заведения Cafe 33 и водочный коллекционер Бриан Ингберг взял ценную бутылку на прокат у изготовителя. Он показал журналистам кадры видеоналюдения: злоумышленник провел в кафе всего три минуты и больше ничего не взял.



По словам Ингберга, бутылка ранее появлялась в сериале "Карточный домик": в сцене, где российский президент Петров в исполнении датчанина Ларса Миккельсена потчевал эксклюзивной водкой героя Кевина Спейси - президента США Фрэнка Андервуда.





Источник - Euronews

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