Bloomberg предсказывает мировой хаос

18:28 05.01.2018 Насколько реалистичны мрачные прогнозы издания



В ближайшие десять лет в мире может воцариться хаос - к такому выводу пришли аналитики Bloomberg. Они подготовили ежегодный "гид пессимиста": это список самых неприятных событий, которые могут произойти до 2028 года. По мнению экспертов, Дональда Трампа переизберут на второй срок, Япония получит ядерное оружие, электрокары победят нефть, а Владимир Путин оставит пост президента России. Насколько эти прогнозы реалистичны, выясняла Юлия Вагапова.



Аналитики Bloomberg четвертый год предсказывают самые опасные тренды будущего. Более того, прогнозы нередко сбываются: например, в конце 2015-го опрошенные журналистами эксперты были уверены: Дональд Трамп станет президентом США, а Великобритания покинет Евросоюз. Впрочем, что касается российского будущего, тут аналитики не угадали: в 2017-м стране был обещан престиж на международной арене и уход Владимира Путина на покой.



Сейчас же Bloomberg решил пойти дальше и попытался заглянуть в будущее уже на десять лет вперед. Основной тренд здесь - сохранение позиций Дональда Трампа. Налоговая реформа Белого дома приведет к бурному экономическому росту, именно это и подтолкнет избирателей вновь проголосовать за республиканца-миллиардера. Правда, в 2024 году его место якобы займет телеведущий-демократ Джимми Киммел, а США охватит кризис.



России тоже придется непросто. Электрокары победят зависимость от нефти, и к 2021 году она подешевеет до $20 за баррель. На нефтяных заводах начнутся бунты, Владимир Путин уйдет с поста президента, а его место займет глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она с трудом будет удерживать страну от развала.



Некоторые тренды Bloomberg, вероятно, угадать удалось - особенно в отношении Трампа, уверен доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. Однако России, по его словам, столь безрадостное будущее может и не грозить - даже с развитием электрокаров: "Если говорить про внутриамериканские дела, то Bloomberg здесь на самом деле держит руку на пульсе. Трамп имеет шансы переизбраться на второй срок, учитывая, что практически все свои предвыборные обещания, кроме обещания наладить отношения с Россией, он выполняет. Электрокары, конечно, будут развиваться, расцвет электроэнергетики даст мощный импульс атомным электростанциям. Здесь Россия занимает одно из лидирующих положений в мире".



В социальных сетях также грядут глобальные перемены. Так называемые "фейковые" новости захватят интернет-пространство, а Facebook и Twitter перестанут существовать. Люди не будут понимать, где правда, а половина россиян будет уверена, что Трамп стал пожизненным президентом США, после видео с его якобы коронации. Биткойн, предсказывают аналитики, укрепит позиции. К 2028 году банковская система перестанет существовать - ей на смену придет криптовалюта. Стоимость биткойна к концу десятилетия превысит миллион долларов.



Подобные прогнозы - не более чем выдумка, ни одну тенденцию нельзя предсказать на 10 лет вперед, считает политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер: "Они совершенно не понимают, какие тренды могут быть актуальными через пять лет, что может и что не может биткойн. А что касается перспектив российской нефти и американского экономического роста - они ни на чем не основаны. Налоговая реформа сама по себе не может привести к долговременному экономическому росту. Спрос на нефть и газ, безусловно, не вечен. Это только благоприятная конъюнктура, которую России придется менять, но 10 лет для этого - очень незначительный промежуток времени".



Bloomberg не забыл и про Европу. Как предсказывается, в большинстве стран региона воцарится социализм, молодежь будет страдать от безработицы, а Великобритания окажется на грани дефолта. Северо-корейский кризис разрешается смертью Ким Чен Ына, а Китай развяжет крупную торговую войну.



"Коммерсантъ FM" от 04.01.2018,



Юлия Вагапова Источник - kommersant.ru

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