Женщинам в Туркмении запретили водить автомобили

18:08 05.01.2018 Туркменские власти запретили женщинам водить автомобили. Еще в декабре минувшего года работники автоинспекции стали предупреждать дам, что за нарушение данного запрета им будет выписан штраф, передает портал "Альтернативные новости Туркменистана" (АНТ). А в январе источники АНТ в Ашхабаде сообщили, что теперь работники дорожной полиции изымают у женщин-водителей права, машины же отправляют на штрафную стоянку.



"Поначалу я восприняла эту информацию, как шутку, но потом столкнулась с этим лично. Сейчас женщины боятся садиться за руль, поэтому многих до работы и обратно подвозят мужья", - сообщила жительница Ашхабада. По словам другого источника, в госучреждениях у сотрудниц, приезжающих на работу на личных автомобилях, берут расписку о том, что они обязуются не садиться за руль.



Один из собеседников издания, близкий к службе дорожной инспекции, сказал, что 5 декабря ушедшего года министр внутренних дел Исгендер Муликов представил главе государства информацию, что, по статистике, большая часть ДТП в стране происходит по вине женщин-водителей или с их участием. Президент поручил министру "исправить ситуацию".



Несколькими днями ранее появились сообщения о том, что в Туркменистане запретили автомобили темных расцветок. В Ашхабаде с улиц исчезли машины черного цвета и других темных тонов. Машины "неправильных" цветов отгоняют на штрафстоянки дорожной полиции, а владельцев заставляют перекрашивать их. При этом сотрудники полиции не объясняют, на основе каких нормативных актов введено это требование. Запрет на темные автомашины уже привел к тому, что услуги по перекраске автомобилей в автосервисах страны выросли вдвое - с $500 до $1000. Источник - fergananews.com

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