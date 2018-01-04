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|В Ташкенте будет открыта "Шанхайская школа международного бизнеса"
17:32 05.01.2018
В столице Узбекистана будет создана Шанхайская школа международного бизнеса. Соответствующее рамочное соглашение подписано в ходе визита ректора Университета мировой экономики и дипломатии (УМЭД) Абдумалика Джуманова в Китай. Партнером проекта выступит Шанхайский университет (Shanghai University), сообщило ИА "Жахон".
Бизнес-школа будет создана в структуре УМЭД: она предоставит программу обучения в соответствии с академическими стандартами и возможностью получения уровня бакалавра и звания магистра Шанхайского университета. Еще одной задачей нового учреждения станет проведение исследований и консультация представителей бизнеса с оказанием всемерной поддержки стартапам. Окончательное соглашение о создании бизнес-школы предполагается подписать в первой половине 2018 года.
Кроме того, достигнута договоренность об учреждении Центра изучения Узбекистана имени Алишера Навои в Шанхайском университете международных исследований. Руководство данного вуза также согласилось предоставить молодым узбекским ученым стипендии для обучения в КНР. В свою очередь, в УМЭД будет открыта Научная лаборатория китайских исследований.