Спустя 17 лет "разрыва". Казахстан и Узбекистан восстановили трафик пассажирских автобусов Шымкент-Ташкент

17:27 05.01.2018 Пассажирский автобус Шымкент-Ташкент будет курсировать ежедневно



5 января состоялось открытие международного автобусного маршрута Шымкент-Ташкент. Рейсы по указанному направлению будут осуществляться на комфортабельных автобусах ежедневно с 06:00 до 20:00 с периодичностью 1 час.



Общее время пути составит 4 часа без технических остановок. Таможенный досмотр и пограничный контроль автобусы, пассажиры и багаж будут проходить вне очереди.



Перевозчиками от казахстанской стороны выступит ТОО KazNetworkBus, от узбекистанской стороны - ООО ManzaraTourism.



Планируется, что на протяжении 2018 года будут поэтапно открываться регулярные автобусные сообщения и между другими крупными городами двух стран.



Напомним, что разрешение на осуществление регулярных международных автомобильных перевозок по маршруту Шымкент-Ташкент было дано 26 декабря 2017 года.



Отметим, что пассажирские автобусные перевозки отсутствовали между Казахстаном и Узбекистаном на протяжении 17 лет.



Пресс-служба МИР РК [mailto:241704@bk.ru] Источник - ЦентрАзия

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