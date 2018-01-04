Издевавшихся над сайгаком утырков (видео) ищут в Акмолинской области

16:49 05.01.2018 Издевавшихся над сайгаком людей ищут в Акмолинской области (видео)



Пресс-секретарь комитета лесного хозйства и животного мира Минсельхоза Сакен Дильдахмет на своей странице в Facebook выложил видео на котором пока неустановленные люди на автомобилях загнали краснокнижного сайгака, а потом фотографировались с обессиленным животным



На видео показано группа молодых мужчин и детей, поймав самца сайгака, с теребит его морду, а затем, схватив за рога, фотографируется сидя на животном.



"Если кто-нибудь из вас на этом видео узнал этих людей, прошу написать мне. Сайгаки никогда людям близко не подходят. Они очень осторожные животные", - написал Дильдахмет.



Он напомнил, что любое жестокое обращение сайгаками несет уголовную ответственность.



Согласно статье 316 Уголовного кодекса Республики Казахстан, жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений или с применением садистских методов либо в присутствии малолетних, - наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шестидесяти суток.



Сайгаки постоянно в Казахстане истребляются браконьерами ради рогов и поэтому находятся на грани исчезновения. Сайга взята под охрану государства.



Данный материал передан в полицию для выяснения личности героев видео.





Источник - CA-NEWS

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1515160140

Новости Казахстана

