|В Узбекистане издан первый роман об Исламе Каримове "Отвага"
16:41 05.01.2018
В Узбекистане вышел новый роман писателя Исокджона Нишонова о жизни первого президента Узбекистана Ислама Каримова "Жасорат" ("Отвага").
В романе рассказывается о жизни Ислама Каримова. Писатель также описывает моменты жестких и откровенных споров первого президента Узбекистана Ислама Каримова с лидерами партии "Адолат" и "Ислом лашкари" Тохиром Юлдошевым и Джумабоем Намангани в 1991 году.
Напомним, в конце 1991 года, сразу после приобретения государственной независимости Узбекистана, в Намангане исламисты Узбекистана под предводительством Т. Юлдошева и Джумы Намангани в своих массовых выступлениях требовали создания в своей стране государства, управляемого по канонам шариата. И тогда Ислам Каримов лично поехал в Наманган и, по словам автора романа, "мужественно, в одиночку противостоял исламистам Узбекистана".
"...Единственный способ сохранить мир - это быть с людьми. Если я не буду в настоящее время с народом Намангана, и если я не разделю тех забот, которые у них есть, тогда армии могут нанести больше вреда, чем могут, а тысячи невинных людей могут проливать кровь…", - приводит писатель цитату, принадлежащую Исламу Каримову.
Ислам Каримов руководил Узбекистаном протяжении более 26 лет, скончался на 79 году жизни 2 сентября 2017 года.