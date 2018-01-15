В Узбекистане издан первый роман об Исламе Каримове "Отвага"

16:41 05.01.2018 В Узбекистане вышел новый роман писателя Исокджона Нишонова о жизни первого президента Узбекистана Ислама Каримова "Жасорат" ("Отвага").



В романе рассказывается о жизни Ислама Каримова. Писатель также описывает моменты жестких и откровенных споров первого президента Узбекистана Ислама Каримова с лидерами партии "Адолат" и "Ислом лашкари" Тохиром Юлдошевым и Джумабоем Намангани в 1991 году.



Напомним, в конце 1991 года, сразу после приобретения государственной независимости Узбекистана, в Намангане исламисты Узбекистана под предводительством Т. Юлдошева и Джумы Намангани в своих массовых выступлениях требовали создания в своей стране государства, управляемого по канонам шариата. И тогда Ислам Каримов лично поехал в Наманган и, по словам автора романа, "мужественно, в одиночку противостоял исламистам Узбекистана".



"...Единственный способ сохранить мир - это быть с людьми. Если я не буду в настоящее время с народом Намангана, и если я не разделю тех забот, которые у них есть, тогда армии могут нанести больше вреда, чем могут, а тысячи невинных людей могут проливать кровь…", - приводит писатель цитату, принадлежащую Исламу Каримову.



Ислам Каримов руководил Узбекистаном протяжении более 26 лет, скончался на 79 году жизни 2 сентября 2017 года. Источник - CA-NEWS

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