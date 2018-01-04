Казахстанский имам рассказал, как правильно бить жену

16:33 05.01.2018 Видео, на котором имам призывает наказывать жен, появилось в сети



В социальной сети распространяется видео, на котором якобы в одной из мечетей Казахстана имам Ризабек БАТТАЛУЛЫ читал проповедь о том, как правильно должны мужчины наказывать своих жен.



По его словам, мусульманская религия допускает в качестве наказания побои супруги, причем бить женщин нужно, не доводя до переломов костей. Кроме этого, священнослужитель призвал молодых мужчин повесить в своих домах камчу (плеть – Ред.), один вид которой будет вводить в страх жену.



"Есть такой хадис – если супруга не слушает своего мужа, то ему разрешено бить ее в легкой форме, запрещено бить по лицу", – заявляет имам.



Ризабек Батталулы напомнил, за все проступки жены перед богом в ответе муж.



"Мужчина обязан обеспечивать и кормить свою супругу. Я не призываю вас избивать женщин, каждая из них чья-то любимая дочь, сестра. Истинный авторитет и сила мужчины заключается в том, чтобы не доводить ситуацию до необходимости избиения своей супруги", – заключил проповедник.



Отметим, что за непродолжительное время видео собрало большое количество комментариев, в которых большинство осудили слова имама. Источник - Sputnik Казахстан

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