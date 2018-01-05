 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кипрский суд арестовал активы укр-олигарха Рината Ахметова на 820 млн долларов
15:53 05.01.2018

Кипрский районный суд заморозил активы украинского олигарха Рината Ахметова на 820 млн долларов в рамках судебного разбирательства за право владения одним из крупнейших на Украине операторов фиксированной связи – "Укртелеком", сообщили британские СМИ.

Решение районного суда Никосии, касающееся Ахметова и девяти других ответчиков, было принято 27 декабря минувшего года, сообщает Financial Times со ссылкой на копию судебного решения, предоставленную изданию компанией-истцом Raga Establishment.

Согласно постановлению, Ахметов имеет право обжаловать решение о заморозке активов до 8 января.

Компания Raga Establishment, принадлежащая бывшему украинскому банкиру Денису Горбуненко, преследует Ахметова, добиваясь полной оплаты продажи телекоммуникационной группы "Укртелеком". В Raga утверждают, что в 2013 году продали "Укртелеком" Ахметову за 860 млн долларов, при этом Ахметов якобы заплатил лишь 100 млн долларов.

По данным издания, право собственности Ахметова на бывшую украинскую государственную телекоммуникационную группу оспаривается правительством Украины, которое через суды добивается повторной национализации группы "Укртелеком" на том основании, что первоначальные обязательства по приватизации не были выполнены.

Дело также потенциально затрагивает интересы еще одного украинского олигарха Дмитрия Фирташа, находящегося в Австрии в ожидании возможной экстрадиции в США по обвинениям в коррупции, которые он называет сфабрикованными.

По словам Горбуненко, компания Фирташа DF Group (DF – аббревиатура Дмитрий Фирташ – прим. ВЗГЛЯД) должна была заплатить компании Raga Establishment 300 млн долларов, частично профинансировав в 2011 году начальную приватизацию "Укртелекома".

"Укртелеком" был приватизирован в рамках тендера в 2011 году, когда был продан Венской инвестиционной группе Epic за 1,3 млрд долларов. В то время Ахметов и Фирташ были политическими сторонниками экс-президента Украины Януковича, отмечает издание.

Участие олигархов, связанных с Януковичем в первоначальной приватизации "Укртелекома", давно подозревалось инсайдерами отрасли, но информация появилась только в результате заявления Raga Establishment, говорится в статье.

Сам Горбуненко приобрел Raga, которая владела правами на "Укртелеком", у Epic в 2013 году. Но в решении лондонского арбитража от июня 2017 года было заявлено, что обсуждение покупки Ахметовым доли "Укртелекома" началось в августе 2012 года по "просьбе" Януковича.

После того как в прошлом месяце апелляционный хозяйственный суд Киева оставил в силе решение суда низшей инстанции о национализации "Укртелекома", компания SCM Group Ахметова заявила, что подаст апелляцию и предпримет все процессуальные шаги для защиты своих прав.

По данным Forbes, в прошлом году состояние Ахметова оценивалось в 4,6 млрд долларов, включая активы в сфере добычи угля, выплавки стали, энергетики, телекоммуникации, а также футбольный клуб Лиги чемпионов УЕФА "Шахтер".

Кроме того, под арест может попасть квартира Ахметова в Лондонском Гайд-парке в Лондоне, которая на момент покупки считалась самыми дорогими частными апартаментами в Великобритании.

Решение Кипра означает, что теперь у трех из пяти самых богатых олигархов Украины есть замороженные активы.

Так, в прошлом месяце Высокий суд Лондона распорядился заморозить более 2,5 млрд долларов активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в связи с приближающимся крахом Приватбанка, крупнейшего коммерческого кредитора Украины, которым они владели ранее.

Напомним, в октябре прошлого года украинское издание "Новое время" и инвесткомпания Dragon Capital составили список богатейших украинцев, первое место в котором занял бизнесмен Ринат Ахметов, при этом президент страны Петр Порошенко оказался на пятом месте.

Текст: Ольга Никитина

5 января 2018,

Источник - vz.ru
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