 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 05.01.2018
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15:20  Что Нострадамус предсказал на 2018 год?
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Четверг, 04.01.2018
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Что Нострадамус предсказал на 2018 год?
15:20 05.01.2018

Третью мировую войну и природные катаклизмы предсказал знаменитый французский средневековый астролог, врач, ученый и предсказатель Мишель де Нотрдам, известный как Нострадамус.

Свои предсказания астролог публиковал в книге под названием "Пророчества Мишеля Нострадамуса".

Все его предсказания были написаны в форме рифмованных четверостиший (катренов) и сгруппированы по сотням (центуриям).

Согласно предсказаниям Нострадамуса, в мире произойдет третья мировая война, в результате которой наступит экономический коллапс, который будет продолжительным и масштабным.

Человечество также пострадает от природных катаклизмов, среди которых извержение вулкана Везувий возле Неаполя. Вулкан будет трясти землю каждые пять минут. Погибнут более шести тысяч человек, а катастрофа будет схожа с извержением Везувия 24 августа 79 года, когда древнеримский город Помпеи был погребен под слоем вулканического пепла.

Нострадамус сообщил, что весь мир будет ощущать волну землетрясений, охвативших запад США. Он также считал, что комета упадет на планету Земля не в ближайшие сто лет, а в 2018 году.

Единственный положительный прогноз - увеличение продолжительности жизни до 200 лет. Этому будет способствовать прогресс в медицине. Люди также смогут разговаривать с животными.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1515154800
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