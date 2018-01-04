Американцам не впервой уничтожать народ Северной Кореи

15:15 05.01.2018 Зверства солдат США на территории КНДР помнят с 50-х годов прошлого века



Виталий Карюков



События на Корейском полуострове продолжают оставаться в центре внимания всего мира. То американский президент Дональд Трамп заявит, что у него ядерная кнопка больше, чем у Ким Чены Ына, то заподозрит у него психическое заболевание. Напряженность растет. Хотя в эти дни появилась надежда на примирение двух Корей. Северная изъявила желание участвовать в Олимпиаде и даже состоялся диалог двух лидеров. Чем все закончится, мы расскажем, а пока обратимся к истории. Из нее становится ясно, что не американцам нужно пугать Северной Кореей весь мир, а совсем наоборот…



Многие историки считают, что поводом к началу Корейского конфликта в начале 50-х послужила чудовищная резня, устроенная подчиненными южнокорейского диктатора Ли Сын Мана еще до официального открытия боевых действий. Так, по мнению историка Ким Донг-Чу, жертвами государственного террора на юге полуострова стали 100000 мирных жителей - членов так называемой Лиги Бодо. По другим данным, было казнено 200000. Всего же, по информации южнокорейских правозащитников, было убито 1,2 млн. человек, хотя бы отдаленно имеющих отношение к этой организации или мало-мальски симпатизирующих левым силам в стране.



Списки на расстрел



"Бодо" дословно переводится, как "забота и руководство". А сама Лига была образована правительством Южной Кореи в 1949 году, сразу после жестокого подавления Чеджуйского восстания 1948 года - оно началось на южнокорейском острове Чеджу и продолжалось более года. Выступление сторонников Трудовой партии Южной Кореи, составлявшей половину населения острова, было залито кровью. Десятки тысяч замученных и убитых, 70 процентов сожженных правительственными войсками деревень и сел, 40000 разрушенных домов - таким был итог расправы с недовольными политикой Ли Сын Мана.



Поэтому вскоре и была учреждена организация якобы для "перевоспитания" (это еще одно значение слова "бодо") граждан, сочувствовавших коммунистам и Трудовой партии Южной Кореи. На самом деле президент южан Ли Сын Ман (ярый американист) просто составлял подробные списки всех тех, кому не нравился его поистине жесткий стиль правления. Это были бедные крестьяне, прогрессивная молодежь, люди, еще не оправившиеся от японской агрессии и американского вмешательства во внутренние дела своей страны. Когда всех их выявили и пересчитали, оказалось, что число зарегистрированных в Лиге Бодо составило 300000 человек.



Однако, кроме этих людей на заметке у спецслужб числились еще несколько сот тысяч "неблагонадежных" граждан, которые "не так рьяно" поддерживали милитаристскую политику руководства Южной Кореи. Это были те, кто попал в списки, составленные еще японскими оккупантами и доставшиеся "по наследству" Корейской национальной полиции (КНП), созданной под пристальным руководством Военной американской администрации в 1945 году. И руководство КНП постоянно требовало от своих подчиненных расширения списка "неблагонадежных", рассылая на места специальные квоты.



Таким образом, до 70 процентов людей, попавших под подозрение, ни сном, ни духом не ведали, что являются пусть не "врагами нации", но и не друзьями государства.



"Привести в исполнение"



Конечно, это звучит слишком натуралистично, но "из песни слов не выкинешь": членов Лиги Бодо не только расстреливали, но и умерщвляли всеми возможными способами: связанными топили в море, закалывали штыками, забивали прикладами винтовок, сбрасывали в шахты и рудники… После начала боевых действий, опасаясь наступления северокорейских войск, спецслужбы южан получили приказ об ускоренной ликвидации политических заключенных, находящихся в тюрьмах, и особо неблагонадежных граждан.



Адмирал южнокорейских ВМС Нам Сан-хой, находясь уже в отставке, вспоминал, как при отступлении вынужден был отдать приказ своим подчиненным без суда и следствия топить в море сотни неугодных, на решение участи которых, по его словам, уже не оставалось времени. И американцы, и англичане, и австралийцы порой становились свидетелями расправ над "неблагонадежными" гражданами со стороны военной полиции Южной Кореи.



В некоторых случаях британские войска, входившие в состав сил ООН, даже вынуждены были предотвращать бессудные расправы над людьми, якобы сочувствовавшим северокорейскому режиму. Такое, например, произошло в Сеуле в декабре 1950 года (когда обреченных людей уже вывели на расстрел) и в других местах за пределами корейской столицы. А в ответ на запрос англичан в адрес американцев заместитель госсекретаря Дин Раск заверил союзников, что США делают все, что в их силах, чтобы предотвратить подобные расправы.



Хотя, когда о военных преступлениях докладывали главнокомандующему войсками объединенной коалиции генералу Дугласу Макартуру, тот отвечал, что это "внутреннее дело" Республики Корея. Но самым чудовищным в этих "внутренних делах" было то, что южнокорейские спецслужбы не останавливались даже перед убийствами стариков, женщин и даже детей. Такие факты, например, были вскрыты в 2008 году Комиссией правды и примирения в южнокорейском Тэджоне, когда в старой зарытой траншее обнаружили множество останков (в том числе женских и детских тел). Всего, по результатам работы Комиссии, в этом месте оказалось наспех захоронено 7000 человек.



По данным газеты The Korea Times, такие же страшные находки ждали правозащитников в Пусане, Сеуле, Чинджу, Масане (ныне Чханвон), Ульсане и многих других городах и провинциях. Подобные братские могилы в Южной Корее находят постоянно. Место обнаружения одних становится результатом случайного стечения обстоятельств: например, в результате размыва водой грунта после очередного тайфуна. Другие массовые захоронения ищут специально, изучая архивные документы. Такую находку сделали в 2000-х журналисты, исследуя заброшенную шахту.



Военные преступники под мандатом ООН



Кстати, стало возможным это во многом благодаря рассекреченным документам оккупационной американской администрации, которая спустя полвека предоставила их корейской стороне. Не потому ли в США так долго хранили эту "военную тайну", что и сами американцы во время того конфликта изрядно "наследили" на Корейском полуострове? По крайней мере, уже ни для кого не секрет, что, как фашисты во время Великой Отечественной войны уничтожили четверть населения советской Белоруссии, так и американские войска, прикрываясь мандатом ООН, расстреляли или просто уничтожили в одном только уезде Синчхон 35800 мирных жителей - каждого четвертого.



К слову, уезд - это вам даже не провинция (область), а район по-нашему. Вот и представьте себе, что испытывает человек, когда в его родном, скажем, Ленинском или Кировском районе вооруженные боевики, кричащие на весь мир об "освобождении" и "демократии", начинают резать и убивать его детей, жену, родственников и соседей. А потом выясняется, что "ничего и не происходило": это всего лишь миротворческая операция ООН. Что-то типа "принуждения к миру", то есть к покою - вечному покою.



Сравнение "боевых" действий США на оккупированных территориях Кореи с чудовищными преступлениями фашистов в СССР вовсе не является преувеличением. Вспомните кадры из документальных и художественных фильмов про войну, когда немецкие самолеты методично утюжили эвакоэшелон, поезд с ранеными или колонну беженцев, поливая людей пулеметным огнем или накрывая мощными бомбами. Абсолютно так же "развлекались" и американцы в Корее.



Любимой "забавой" солдат США было пострелять по мирным жителям. И совсем неважно при этом - являлись ли эти граждане членами Лиги Бодо, или просто шли мимо. Например, британская ВВС в 2007 году выложила в открытый доступ документы об истории, произошедшей в корейской деревне Ногылли, где янки вволю порезвились, уничтожив целую колонну с сотнями мирных жителей, пробирающихся в тыл южан - то есть по сути к американцам.



Подобных инцидентов было не менее 60-ти! Но самое интересное, что, как только на первоисточник с данными ВВС, стали ссылаться исследователи, историки и журналисты, почти все компрометирующие англосаксов странички с сайта ВВС тут же пропали (это тоже фирменный стиль западных СМИ). Так что "бой с тенью" под названием "попробуй докажи" продолжается. И если президент Южной Кореи еще в 2008 году публично извинился за невинно убитых в 1950-1953 гг. г. соотечественников, то вряд ли корейцы дождутся подобного от США, которые считают себя победителями во всех войнах прошлого и нынешнего столетий. Победители, как известно, ни перед кем не извиняются, ведь их не судят. Источник - СвободнаяПресса

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