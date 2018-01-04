 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китайцы захватывают земли на Байкале - и это приводит россиян в ярость, - нагнетает "Financial Times"
15:05 05.01.2018

Националисты приготовились к активной борьбе, после того как китайские инвесторы прибрали к рукам недвижимость на берегу этого озера

Сонный туристический поселок на берегу озера Байкал превратился в настоящий громоотвод для российских националистов после того, как китайские инвесторы купили несколько объектов недвижимости в его прибрежной полосе.

Российские газеты подливают масла в огонь, публикуя статьи о поселке Листвянка, в которых они пишут о "нашествии" китайцев, "завоевании" и даже китайском "иге".

В онлайн-петиции, под которой подписались уже 55 тысяч человек (в самой Листвянке проживает менее 2 тысяч человек) говорится, что Пекин стремится превратить этот район в китайскую провинцию. Ее составители просят президента России Владимира Путина запретить продавать землю вокруг Байкала китайским гражданам.

Эта петиция получила широкое освещение в российских газетах, включая "Московский комсомолец".

"Народ в панике! Власти бездействуют, а пока это ситуация не изменится, мы будем продолжать терять наши недра! Наше достояние! Будущее наших детей", - говорится в петиции, размещенной на сайте Change.org. Эту петицию составила и разместила Юлия Иванец, которая, если верить данным с ее страницы "ВКонтакте", живет в соседнем Ангарске. "Мы сами пустили козла в свой огород", - написала она. Г-жа Иванец не ответила на нашу просьбу прокомментировать ситуацию.

Подобные заявления подпитывают давний страх россиян перед их более преуспевающим и густонаселенным соседом: малонаселенная и в экономическом смысле плохо развитая восточная часть России считается уязвимой перед масштабным нашествием китайских иммигрантов.

Однако эта напряженность на местном уровне противоречит дипломатическим усилиям лидеров России и Китая и угрожает сорвать реализацию масштабных планов по созданию крепкого псевдо-альянса между этими странами.

Между Россией и Китаем существует "всеобъемлющее стратегическое партнерство, которое на протяжении всего прошлого года укреплялось на самом высоком уровне", как сказал министр иностранных дел Китая Ван И (Wang Yi) во время своего визита в Москву в декабре.

Россия нуждается в китайских инвестициях для восстановления своей экономики, которая пострадала в результате введения западных санкций после вторжения России на Украину. Между тем Китай сделал инвестиции в России и других европейских странах одним из своих главных приоритетов в рамках реализации проекта "Один пояс - один путь", предполагающего строительство инфраструктуры по всему региону.

Однако на местном уровне взаимное недоверие и культурная нечувствительность угрожают свести на нет все дипломатические усилия лидеров этих двух стран.

Виктор Синьков, глава юридического отдела администрации Листвянки, говорит, что действия китайцев в поселке приводят местных жителей в ярость.

"Люди очень обеспокоены тем, что китайцы все здесь скупают. Они строят огромные отели. Они сносят и меняют фасады, - сказал он. - Их реклама повсюду, на каждом заборе".

Хотя в петиции г-жи Иванец говорится, что китайские застройщики скупили уже 10% поселковой земли, г-н Синьков утверждает, что 10% - "это преувеличение. На самом деле намного меньше".

Но, по его словам, китайские гиды постоянно рассказывают туристам из Китая, что озеро Байкал - самое глубокое пресное озеро в мире - было частью Китая в период правления династий Тан и Хан. "Местные жители говорят, это значит, что они хотят вернуть его", - добавил г-н Синьков.

Действительно, на сайтах китайских туристических агентств говорится, что озеро Байкал в далеком прошлом был частью Китая.

Китайское туристическое агентство Cassia рекламировало туры на озеро Байкал, апеллируя к его китайскому прошлому: "Оно называлось Северным морем в период правления династии Хан… Долгое время оно было частью территорий Китая".

Китайские туристы говорят о том, что они встречали довольно теплый прием со стороны своих российских хозяев, особенно зимой, когда в Сибири наступает мертвый туристический сезон.

Шэнь Чжэфань (Shen Zhefan), продюсер из Шанхая, съездил на озеро Байкал в декабре, чтобы увидеть знаменитое озеро подо льдом и бескрайние снежные просторы. По его словам, никакой враждебности со стороны местных жителей он не почувствовал "Когда я там был, почти все туристы были из Китая", - сказал он.

Чарльз Кловер (Charles Clover)
Financial Times, Великобритания
Оригинал публикации: China land grab on Lake Baikal raises Russian ire
Опубликовано 04/01/2018

Источник - inosmi.ru
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