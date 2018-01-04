"Паровозик" чух-чух... Экс-глава ТаджЖелДороги Хукумов прикупил недвижимость в Чехии на $10,6 млн

14:56 05.01.2018 OCCRP: семья Амонулло Хукумова потратила более $10,6 млн на недвижимость в Чехии



Согласно докладу OCCRP, семья экс-главы Таджикской железной дороги Амонулло Хукумова потратила более $10,6 млн на недвижимость в двух самых популярных у туристов местах в Чехии, хотя ранее в интервью чиновник заявлял, что ни он, ни его жена не владеют какой-либо недвижимостью за рубежом.



По данным Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), жена и дети Амонулло Хукумова (Хукуматулло), владеют шестью объектами недвижимости в Карловых Варах и Марианских Лазнях.



Согласно договорам о купле-продаже, полученными OCCRP, начиная с декабря 2012 года Хукумовы, потратили $10,6 млн на два дома и четыре здания.



У Хукумовых также есть квартира в Москве за $1,1 млн.



66-летний Хукумов покинул пост главы железных дорог Таджикистана в феврале 2014 года, в том числе после скандалов, связанных с его сыновьями.



В 2008 году старшего сына – Рустама (тогда ему было 24 года) – арестовали в России в момент, когда вместе со своими сообщниками он расфасовывал наркотики.



Младший сын - Расул в октябре 2016 года, когда ему было 16 лет, стал участником крупного ДТП в Душанбе, в результате которого погибли три человека, еще трое получили травмы.



Согласно официальным данным, госчиновники в Таджикистане зарабатывают не более 5000 сомони (около $625) в месяц.



Супруга Хукумова – 57-летняя Амина Мусаева, по данным OCCRP, владеет компанией по распространению российского оружия, а также строительной фирмой в Душанбе.



OCCRP отмечает, что Амонулло Хукумов в июне 2016 года в беседе с Радио Озоди опроверг информацию о своей недвижимости в Карловых Варах. "Я не в Чешской Республике, я в Таджикистане", сказал он корреспонденту таджикской службы Радио Свободная Европа/Радио Свобода.



Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP - the Organized Crime and Corruption Reporting Project) является некоммерческим проектом, объединяющим целый ряд некоммерческих региональных центров расследовательской журналистики и независимых коммерческих СМИ. География проекта охватывает территорию от Восточной Европы до Центральной Азии. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - rus.ozodi.org

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