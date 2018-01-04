 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Российские хоккеисты "Барыса" Шевченко и Маклюков хотят стать гражданами Казахстана
14:53 05.01.2018

Хоккеисты будут играть за сборную Казахстана.

Российские легионеры "Барыса" Дмитрий Шевченко и Алексей Маклюков подали документы на получение гражданства и будут выступать за сборную Казахстана. Об этом в интервью официальному сайту клуба сообщил генеральный менеджер астанинцев Ержан Алдабергенов, передает vesti.kz.

Состав "Барыса" 22-летний нападающий Шевченко и 24-летний защитник Маклюков пополнили летом, перейдя из системы московского "Динамо".

"В "Барысе" лишь двое ребят, чьим агентом является господин Ларионов, и это именно Шевченко и Маклюков. Оба молодые, обладают потенциалом для роста, имеют хороший кубковый опыт, который получили в Кубке Братины, где их "Динамо" стало победителем плей-офф в прошлом сезоне. Они также изъявили желание стать гражданами нашей страны и защищать цвета национальной сборной. Документы на получение гражданства уже поданы, и в следующем году ребята смогут играть за сборную."

Эти ребята добавляют конкурентную среду и в "Барысе", и в сборной. Чтобы давно играющие в клубе игроки национальной команды имели понимание, что никто им не гарантировал постоянное место в составе команды на будущее.

Продолжая тему молодых, давайте вспомним о Кирилле Панюкове, который является воспитанником астанинского хоккея. Права на данного игрока принадлежат хоккейному клубу "Барыс". Президент клуба и я неоднократно в течение двух месяцев вели переговоры с Кириллом, однако он решил попробовать себя в Северной Америке, чтобы получить опыт игры на канадских площадках. Мы договорились с ним, что двери "Барыса" и сборной для него всегда открыты, он в любой момент может вернуться в родной клуб".

Также Алдабергенов прокомментировал ситуацию с натурализованными канадцами Мартеном Сен-Пьером и Дастином Бойдом, которые играли за сборную Казахстана, но сейчас не выступают за "Барыс". По его словам, у Сен-Пьера не было конфликта с прежним тренером "Барыса" Евгением Корешковым.

"Евгений Геннадьевич ранее уже комментировал эту историю, ничего нового не скажу. Мартин хотел играть в первой пятерке. Но как мы могли разорвать звено, которое по статистике шло и продолжает идти лидером в Лиге?

Мартин исправно набирал очки в других игровых сочетаниях, но хотел именно в первое звено. Он сам попросил обмен в "Адмирал", где он играл бы в ведущем звене. Так как он является возрастным игроком, ему важно было получить долгосрочный контракт, который он подписал с ХК "Адмирал" на два года. Мартин остается игроком сборной Казахстана. Президент и я говорили с ним, он пообещал участвовать в играх за сборную Казахстана на чемпионате мира.

Кстати, по поводу другого нашего сборника Дастина Бойда. Мы уже говорили, что он намерен продолжить выступление за сборную Казахстана. Дастин не только говорит, но и показывает это - в матчах с "Барысом" в Москве и Астане держал руку на сердце.

Во время его краткосрочного визита в Астану летом президент клуба говорил с Дастином по поводу его выступления за сборную и последующего окончания контракта с "Динамо" с возвращением в "Барыс". Дастин пообещал, что его участие за национальную команду на апрельском чемпионате мира будет зависеть от того, как далеко зайдет его клуб в плей-офф Кубка Гагарина.

Добавим, что до Маклюкова и Шевченко документы на получение гражданства с целью выступления за сборную Казахстана подал шведский вратарь "Барыса" Хенрик Карлссон.

Источник - vesti.kz
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