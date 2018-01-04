Грузинский суд заочно посадил Саакашвили на 3 года за "превышение власти"

14:49 05.01.2018 Саакашвили обратился к здравому смыслу после вынесенного ему приговора







Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили счел незаконным вынесенный в отношении него Тбилисским городским судом приговор.



"„Приговор" грузинского суда по отношению ко мне - полностью незаконный и противоречит всем международным, национальным нормам и здравому смыслу", - написал он в соцсети.



Он также отметил, что параллельный судебный процесс в Киеве подтверждает, что "олигархические власти в Украине и Грузии действуют синхронно и в полной координации друг с другом" против него - борца с коррупцией и олигархами.



Тбилисский городской суд 5 января заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу о злоупотреблении служебным положением.



Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию вокруг Саакашвили позором для Украины. Источник - svpressa.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1515152940

Новости Казахстана

