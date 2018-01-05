Китай приступил к строительству третьего авианосца

13:54 05.01.2018 На судостроительной верфи в Шанхае в прошлом году началось строительство третьего китайского авианосца, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на военные источники.



Строительство нового авианосца на верфи Shanghai Jiangnan Shipyard Group было одобрено после ежегодной сессии высшего законодательного органа страны – Всекитайского собрания народных представителей, которое состоялось в марте 2017 года, передает РИА "Новости".



По информации источника, сейчас на заводе работают над корпусом корабля. Как ожидается, это займет около двух лет.



Издание отмечает, что говорить о том, когда третий авианосец будет спущен на воду, пока слишком рано.



На данный момент на вооружении китайских ВМС есть только авианосец "Ляонин", созданный на базе купленного у Украины в 1998 году советского крейсера "Варяг". В прошлом году на воду был спущен второй по счету авианосец, ставший первым собственного китайского производства. Ожидается, что его введут в эксплуатацию в 2018 году.



Как отмечал эксперт Андрей Фролов, спущенный на воду второй авианосец флота КНР более удачно скомпонован, чем авианосец "Ляонин", но в целом сравним с предшественником.

5 января 2018, Источник - vz.ru

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