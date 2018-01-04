Иран назвал внешних заговорщиков и главного "проектировщика" мятежа - агента ЦРУ Майкла Д’Андре

13:36 05.01.2018 Главным "проектировщиком" антиправительственных выступлений в Иране власти этой страны назвали высокопоставленного сотрудника американской внешней разведки, передает телеканал Al Jazeera.



В четверг, 4 января, генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери представил предварительную информацию о "заговоре" США, Израиля и Саудовской Аравии, направленном на разжигание беспорядков в Исламской Республике.



По словам Монтазери, главным проектировщиком плана и создателем группы по разжиганию беспорядков в ходе акций протеста был агент ЦРУ Майкл Д’Андре. "Для создания беспорядков в Иране была создана специальная группа, в которую входили США, Израиль и Саудовская Аравия. Группу возглавляли Майкл Д’Андре* и один из офицеров, связанных с израильской внешней разведкой „Моссад". Все расходы группы оплачивала Саудовская Аравия", - сообщил генпрокурор Ирана.



Монтазери добавил, что план был назван "Доктрина последовательной конвергенции" (Consequential Convergence Doctrine) и данные для его разработки собирались на протяжении нескольких лет. По его словам, в "проекте ЦРУ" участвовала группировка "Организация моджахедов иранского народа" ("Моджахедин-э Халк", признана в Иране террористической), другие экстремистские элементы.



Фото: Reuters



Как сообщало EADaily, накануне командующий Корпусом стражей Исламской революции бригадный генерал Мохаммад Али Джафари объявил об окончании "мятежа" в городах Ирана. "Наши враги знают, что их угрозы в военной и других сферах не сработают против Ирана, и они потерпят неудачу… Сегодня мы можем сказать, что наступил день, когда мятеж закончился", - заявил иранский генерал.



Многие "мятежники", арестованные в Иране из-за участия в беспорядках, прошли подготовку в лагерях террористической организации "Моджахедин-э Халк", сообщил Джафари. По его словам, "враги Ирана также внедрили (в ряды участников протеста) террористов ДАИШ („Исламское государство", ИГ, ИГИЛ, запрещена в РФ - EADaily) для осуществления подрывных операций".



Командующий КСИР указал на эффективные действия руководимого им Корпуса и других правоохранительных органов страны, которые, как подчеркнул Джафари, проводились "малыми силами". "Подразделения КСИР провели ограниченные операции только в трех провинциях - Исфахан, Лурестан и Хамедан для нейтрализации бунта", - заявил он.



Напомним, жертвами столкновений участников акций протеста с полицией в Иране за последние дни стали свыше 20 человек.



Президент Ирана Хасан Роухани ранее заявил, что массовые акции вызваны вмешательством других стран, "недовольных успехом и прогрессом иранского народа". При этом он отметил, что протесты "должны быть использованы для выяснения корневых проблем страны".



Помимо социально-экономических требований к властям в ходе демонстраций озвучивались и политические лозунги о смещении действующего правительства.



Начавшиеся 28 декабря акции протеста во втором по величине иранском городе Мешхед постепенно охватили и другие крупные населенные пункты Исламской Республики. Это города Ахар, Арак, Изе, Керманшах, Шахрекорд, Бендер-Аббас, Зенджан, Карадж, Тонкабон, Хорремабад и другие.



*В июне 2017 года западные СМИ сообщили, что "иранское досье" в ЦРУ попало в руки "легендарной личности" под видимо вымышленным именем Майкл Д’Андре (он же "Гробовщик", он же "Аятолла Майк", он же "Темный принц", он же "Роджер"). Известно, что "Роджер" стал сотрудником американской внешней разведки в 1979 году, когда в Иране произошла Исламская революция. Ранее он возглавлял Контртеррористический центр "Лэнгли". Источник - eadaily.com

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