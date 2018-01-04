 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 05.01.2018
15:53  Кипрский суд арестовал активы укр-олигарха Рината Ахметова на 820 млн долларов
15:20  Что Нострадамус предсказал на 2018 год?
15:18  Кремль ждет спасения от легких нефтедолларов
15:15  Американцам не впервой уничтожать народ Северной Кореи
15:05  Китайцы захватывают земли на Байкале - и это приводит россиян в ярость, - нагнетает "Financial Times"
14:56  "Паровозик" чух-чух... Экс-глава ТаджЖелДороги Хукумов прикупил недвижимость в Чехии на $10,6 млн
14:53  Российские хоккеисты "Барыса" Шевченко и Маклюков хотят стать гражданами Казахстана
14:49  Грузинский суд заочно посадил Саакашвили на 3 года за "превышение власти"
13:54  Китай приступил к строительству третьего авианосца
13:36  Иран назвал внешних заговорщиков и главного "проектировщика" мятежа - агента ЦРУ Майкла Д’Андре
12:33  В Кабуле камикадзе взорвал 20 полицейских и прохожих
10:52  За взятку в 600 тыс. тенге задержан начальник департамента по делам обороны Кызылординской области
10:43  Десятки имам-хатибов таджикских мечетей отстранены от работы. За проф-непригодность
10:37  А как все начиналось... Кыр-политик Феликс Кулов превратился в полное ничтожество, - К.Кадыралиев
10:32  Иран как "черный ящик", - Der Spiegel
10:31  Школа обольщения в Китае, - Сирил Плюетт
10:23  В отношениях РФ и Узбекистана возникла некая новая ситуация, - К.Затулин
10:14  В Алматы взяли на взятке директора Казахского академического театра драмы имени М.Ауэзова
09:59  Почему беспорядки в Иране радуют пантюркистов из Азербайджана и Турции, - Исмаил Шабанов
08:07  "Реинкарнации" СССР в виде ЕАЭС не будет, - Елбасы
01:12  Анатомия иранского протеста - бессмысленного, беспощадного и бесперспективного, - А.Ежова
01:11  Борей. Наступил Новый безжалостно-прекрасный 2018-й! - А.Фефелов
01:10  Фининтерн против Казахстана: "заморозка" активов и сценарий "цветной революции", - Н.Коньков
00:15  История и эволюция японского кимоно, - В.Лютова
00:09  "Революция яиц" в Иране под лидерством Трампа: подарок Путину, привет ЕС, - А.Ганжа
00:06  Наркомания в Таджикистане: кто преступник? - Р.Камбаров
Четверг, 04.01.2018
20:13  "Где мчит курьерский Воркута-Магадан...". Одиозного рос-вице-премьера Мутко выставили из оргкомитета ЧМ по футболу
19:56  "Альфа-банк" Фридмана присоединился к санкциям Запада против России и ее армии
17:29  В Таджикистане заблокировали звонки в Viber
17:27  В Узбекистане при Кабмине будет создано Национальное антидопинговое агентство
15:59  Дырявые карманы Казахстана, - Д.Сатпаев
15:54  В Астане поставили новую бронзовую статую мальчика мемориала "Голодомор", бесследно пропавшую летом 17-го
14:43  Семь самолетов, или Пиарщики джихада. Алишер-усмановский "Къ" радостно истерит о российских потерях в Сирии
14:16  Мазохизм или..? КазМунайГаз добровольно повесил на себя "румынский" долг в $73 млн, - Г.Гарипов
14:14  Дом разделившийся. Разноликий ислам, - Андрей Столяров
14:12  Кыргызстан: слишком дешевая электроэнергия, - Д.Эрмеков
13:28  Задержаны за взятку офицеры Следкома КазМВД - подполковник Григорьев и капитан Нурболатов
13:22  Пауки в банке. Брат президента Жээнбекова интригует против кыр-премьера Исакова, - Т.Бекмуратов
13:11  В Сирии за три дня погибли три бригадных генерала армии Асада - Юнис, Дженад и Диоп
13:03  Гастарбайтеры приносят Киргизии в 20 раз больше дохода, чем золото Кумтора
12:56  КазМИД полемизирует с Financial Times о "проекте тщеславия - Астане"
12:29  В Дании похищена взятая в аренду в Рижском музее самая дорогая бутылка водки в мире стоимостью $1,3 млн
12:18  Атомная геополитика Путина, - Лоренцо Вита
12:13  14% населения Таджикистана находится за чертой бедности - ВБ
12:06  Недостающий элемент в стратегии национальной безопасности Трампа, - National Interest
11:04  Почему китайские женихи выбирают русских жен, - Лао Тань
10:55  США и Израиль провалят операцию по смене режима в Иране, - "СП"
10:52  Запад отрабатывает в Кишиневе украинский сценарий. В новом году в Молдавии готовят вторжение Румынии, - С.Гомзикова
10:48  Революция Хризантем. Экстренный пленум и изменении конституции Китая, - Н.Вавилов
10:35  КырПравительство учредило "Фонд развития природы", на пени с Кумтора
10:33  Готовь кизяки летом. Как не замерзнуть зимой в Таджикистане, - Т.Расул-заде
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Иран назвал внешних заговорщиков и главного "проектировщика" мятежа - агента ЦРУ Майкла Д’Андре
13:36 05.01.2018

Главным "проектировщиком" антиправительственных выступлений в Иране власти этой страны назвали высокопоставленного сотрудника американской внешней разведки, передает телеканал Al Jazeera.

В четверг, 4 января, генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери представил предварительную информацию о "заговоре" США, Израиля и Саудовской Аравии, направленном на разжигание беспорядков в Исламской Республике.

По словам Монтазери, главным проектировщиком плана и создателем группы по разжиганию беспорядков в ходе акций протеста был агент ЦРУ Майкл Д’Андре. "Для создания беспорядков в Иране была создана специальная группа, в которую входили США, Израиль и Саудовская Аравия. Группу возглавляли Майкл Д’Андре* и один из офицеров, связанных с израильской внешней разведкой „Моссад". Все расходы группы оплачивала Саудовская Аравия", - сообщил генпрокурор Ирана.

Монтазери добавил, что план был назван "Доктрина последовательной конвергенции" (Consequential Convergence Doctrine) и данные для его разработки собирались на протяжении нескольких лет. По его словам, в "проекте ЦРУ" участвовала группировка "Организация моджахедов иранского народа" ("Моджахедин-э Халк", признана в Иране террористической), другие экстремистские элементы.

Фото: Reuters

Как сообщало EADaily, накануне командующий Корпусом стражей Исламской революции бригадный генерал Мохаммад Али Джафари объявил об окончании "мятежа" в городах Ирана. "Наши враги знают, что их угрозы в военной и других сферах не сработают против Ирана, и они потерпят неудачу… Сегодня мы можем сказать, что наступил день, когда мятеж закончился", - заявил иранский генерал.

Многие "мятежники", арестованные в Иране из-за участия в беспорядках, прошли подготовку в лагерях террористической организации "Моджахедин-э Халк", сообщил Джафари. По его словам, "враги Ирана также внедрили (в ряды участников протеста) террористов ДАИШ („Исламское государство", ИГ, ИГИЛ, запрещена в РФ - EADaily) для осуществления подрывных операций".

Командующий КСИР указал на эффективные действия руководимого им Корпуса и других правоохранительных органов страны, которые, как подчеркнул Джафари, проводились "малыми силами". "Подразделения КСИР провели ограниченные операции только в трех провинциях - Исфахан, Лурестан и Хамедан для нейтрализации бунта", - заявил он.

Напомним, жертвами столкновений участников акций протеста с полицией в Иране за последние дни стали свыше 20 человек.

Президент Ирана Хасан Роухани ранее заявил, что массовые акции вызваны вмешательством других стран, "недовольных успехом и прогрессом иранского народа". При этом он отметил, что протесты "должны быть использованы для выяснения корневых проблем страны".

Помимо социально-экономических требований к властям в ходе демонстраций озвучивались и политические лозунги о смещении действующего правительства.

Начавшиеся 28 декабря акции протеста во втором по величине иранском городе Мешхед постепенно охватили и другие крупные населенные пункты Исламской Республики. Это города Ахар, Арак, Изе, Керманшах, Шахрекорд, Бендер-Аббас, Зенджан, Карадж, Тонкабон, Хорремабад и другие.

*В июне 2017 года западные СМИ сообщили, что "иранское досье" в ЦРУ попало в руки "легендарной личности" под видимо вымышленным именем Майкл Д’Андре (он же "Гробовщик", он же "Аятолла Майк", он же "Темный принц", он же "Роджер"). Известно, что "Роджер" стал сотрудником американской внешней разведки в 1979 году, когда в Иране произошла Исламская революция. Ранее он возглавлял Контртеррористический центр "Лэнгли".

Источник - eadaily.com
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1515148560
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  