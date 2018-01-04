В Кабуле камикадзе взорвал 20 полицейских и прохожих

12:33 05.01.2018 20 человек погибли в результате теракта в Кабуле



По последним данным, число погибших в результате взрыва вечером в четверг в Кабуле возросло до 20 человек, еще 30 получили ранения в результате взрыва, передает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ).



Согласно сообщению, МВД Афганистана подтвердило число погибших. Ранее сообщалось, что в результате теракта самоубийцы погибло по меньшей мере 11 человек. Жертвами были в основном сотрудники полиции.



По данным агентства, боевик активировал взрывное устройство возле группы полицейских, проводивших операцию против незаконных торговцев наркотиками и алкоголем.



Взрыв произошел неподалеку от посольства США и дипмиссий нескольких стран. По словам одного из силовиков, террорист был одет в полицейскую или армейскую форму, однако официального подтверждения этой информации пока не поступало.



В пресс-службе управления полиции Кабула заявили, что группа силовиков собралась на месте в связи с информацией о готовящихся протестах. В этот момент к ним приблизился смертник и подорвал себя.



Вскоре после теракта новостное агентство Amaq, которое контролируется группировкой "Исламское государство", сообщило, что ИГ берет на себя ответственность за теракт. Источник - kyrtag.kg

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