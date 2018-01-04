 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Десятки имам-хатибов таджикских мечетей отстранены от работы. За проф-непригодность
10:43 05.01.2018

В Таджикистане десятки имам-хатибов (настоятелей) пятничных мечетей отстранены от своих должностей. Госкомитет по делам религии, упорядочению национальных традиций, торжеств и обрядов уволил священнослужителей, не прошедших переаттестацию. Тестирование проводила комиссия из числа представителей Комитета и Совета улемов, передает "Азия-плюс".

До аттестации, которая началась в конце декабря прошлого года, в Таджикистане было 265 имам-хатибов пятничных мечетей. В ближайшее время начнется аттестация трех тысяч имам-хатибов мечетей для пятикратных молитв.

В Комитете по делам религии Таджикистана пояснили, что отстраненные от работы имам-хатибы не смогли ответить на важные религиозные вопросы, в том числе касающиеся правил чтения намаза по ханафитскому мазхабу, и не знали, чем отличается теология от методов теологии (фикх).

Однако некоторые имам-хатибы, не прошедшие аттестацию, считают, что были отстранены от религиозной деятельности несправедливо. Так, один из имам-хатибов, который на протяжении 25 лет работал в сельской мечети Пенджикентского района, сказал "Озоди" (таджикская служба Радио "Свобода"), что его отстранили только из-за того, что он не имеет высшего образования и вовремя не привел в порядок место, предназначенное для ритуального омовения перед молитвой.

Чиновники же утверждают, что миссия имам-хатибов не ограничивается лишь чтением проповедей и намазов, а заключается также и в том, чтобы благоустраивать мечеть и создавать комфортные условия для прихожан.

В Таджикистане официально зарегистрировано около 4 тысяч мечетей, из которых 370 являются соборными. Все имам-хатибы в республике назначаются Советом улемов по согласованию с Госкомитетом по делам религии. Аттестация имам-хатибов в Таджикистане проводится в течение последних 9 лет. Зарплату имам-хатибы получают из государственного бюджета, она составляет около 800 сомони ($90). Расходы на содержание и благоустройство мечетей покрываются за счет пожертвований прихожан.

В 2017 году Комитет по делам религии запретил назначать имам-хатибами людей, получивших религиозное образование за рубежом - в целях недопущения распространения чуждых таджикистанцам течений ислама. Комитет контролирует тематику проповедей настоятелей и даже выпустил специальную брошюру с текстами выступлений. Во всех мечетях Душанбе и других крупных городов Таджикистана установлены камеры видеонаблюдения.
04.01.2018

Источник - fergananews.com
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