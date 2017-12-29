А как все начиналось... Кыр-политик Феликс Кулов превратился в полное ничтожество, - К.Кадыралиев

10:37 05.01.2018 Кулов надоел и политике, и народу, но почему ему самому не надоедает?



При упоминании имени этого Феликса Кулова у большинства кыргызстанцев начало появляться отвращение. А ведь как замечательно в политике ходить и уходить по-хорошему, правильно? К сожалению, у Феликса мырзы нет ничего из этого.



Хотя народу надоел, но самому Кулову "не надоедает надоедать", все еще хочет показать себя солидным политиком, критикует власть. Это и есть "критик сам не без греха"? Феликс мырза находится в политике еще со времен А. Акаева, нет ни одной работы, о которой он мог бы сказать "вот это сделал я, это сделано на пользу народа". Напротив, от его действий наше государство терпит лишь ущерб.



Этот герой работал на таких больших должностях как вице-президент, мэр города Бишкека, премьер-министр, министр МВД. Но ни в одной должности не смог проявить себя как реформатор. Наоборот, во времена Акаева распродал полным-полно вертолетов кыргызской армии, помним, как ослабил нашу армию. До сих пор не отвечает за это темное дело. Также помним, как некогда выступал: "Надо ввести Кыргызстан в ХИППИК, тогда мы избавимся от всех своих долгов". Таким действием он хотел ввести Кыргызстан в ряды самых бессильных, бедных и совсем отставших от цивилизации африканских стран. К счастью, благодаря патриотам соотечественникам, выступавшим против подобных стараний Феликса мырзы, наша страна не вошла в ХИППИК.



Как будто покончил с остальным, мы слышали о поднятии им инициативы "Давайте изменим название Кыргызстан в "Кыргыз эл". Разве от изменения названия разовьется экономика страны?



Впоследствии вступил в тандем с К.Бакиевым, был и его премьер-министром. Мы все слышали, как в то время кримавторитет, ныне покойный Рысбек Акматбаев, стоя на площади Ала-Тоо, с громкоговорителем вызывал Кулова на переговоры. Будучи премьер-министром страны, не смог выйти к кримавторитету. И удивляешься, кто, за какие труды назвал его железным генералом.



Заслуживает особого разговора, что он один из укреплявших семейное правление К. Бакиева. В то время он хвалился, что сам предложил Жаныша Бакиева на должность заместителя председателя ГКНБ. Значит, есть полные основания говорить о его вкладе в превращение Бакиевых в дракона.



Итак, в 2010 году произошла апрельская революция. После этого Кулов мырза тоже приспособился, находился в политике. Посредством своей партии "Ар-Намыс" пришел в парламент. И в то время не смог сделать какого-то удовлетворительного дела в интересах народа. Наоборот, авторитет руководителя огромной фракции вложил в продвижение своих кадров на высокие должности. Пользовался как собственностью Министерством культуры, Государственной регистрационной службой.



Он в то время показал неимение достаточного авторитета среди депутатов своей фракции. Более того, было время, когда его свергли с поста лидера фракции и избрали на его место Камилу Талиеву. Мы полагаем, чем политику с такой биографией критиковать кого-то, было бы лучше прочувствовать свои совершенные ошибки и сидеть смирно.



Автор: Каныбек КАДЫРАЛИЕВ



Источник: газета "De факто" №50 от 29.12.2017/стр.10 Источник - gezitter.org

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