Школа обольщения в Китае, - Сирил Плюетт

10:31 05.01.2018 Неопытным китайским юношам трудно найти родственную душу. Конкуренция жестока: в стране слишком много мужчин из-за политики "один ребенок на одну семью". В результате растет число тех, кто, желая почувствовать себя более свободно в общении с противоположным полом, приобщается к методам обольщения, пишет корреспондент Le Figaro в Пекине Сирил Плюетт.



Вот уже четыре месяца Сяо Фэн прилежно посещает "семинар по обольщению". Он чувствует себя подкованным в теоретическом плане после прохождения онлайн-курса (двухчасовые занятия по средам в течение 12 недель). Однако его обучение еще далеко от завершения, и он продолжает посвящать субботние вечера "практическим занятиям". В то время как родители все больше на него давят, чтобы он поскорее женился, он решил взять свою судьбу в собственные руки и найти женщину по вкусу. "Моя проблема в том, что я слишком много времени провожу на работе, и мои коллеги в основном мужчины", - вздыхает он.



Твердо решив выйти из тупика, этот 27-летний пекинец без колебаний выложил около 12 тыс. юаней (примерно 1500 евро), чтобы воспользоваться секретами мастерства Руана Ки, 48-летнего психолога, автора трех книг по "искусству обольщения", передает автор статьи.



Спрос на его услуги не ослабевает в Китае, где как нигде много молодых людей, испытывающих трудности с поиском родственной души. Конкуренция особенно сильна в стране, где по данным на конец 2015 года мужское население превышало женское на 34 млн человек. Такая диспропорция стала одним из катастрофических последствий политики "одного ребенка на одну семью", начатой в 1979 году и прекращенной два года назад, повлекшей за собой избирательные аборты, когда, в соответствии с традицией, предпочтение отдавалось рождению мальчиков, поясняет Плюетт.



По данным исследования, опубликованного в 2010 году Академией общественных наук КНР, к 2020 году более 10 млн китайских мужчин никогда не смогут создать семью с женщиной, говорится в статье. Это крайне драматично: каким бы преуспевающим он ни был, "неженатый китаец не считается настоящим мужчиной", подчеркивает известный сексолог Ли Иньхэ. Мужчина обязан обеспечить своей супруге материальный достаток, "и логично, что самые бедные испытывают наибольшие трудности в поиске пары, и многие очень тяжело это переживают", уточняет эксперт, напоминая, что в Китае существуют такие деревни, где почти все мужчины остаются одинокими.



Даже для тех, кто занимает более высокое положение на социальной лестнице, встретить женщину своей жизни - это тернистый путь. Китайская традиция "не побуждает к разговору с тем, кого ты не знаешь", поясняет Руан Ки, эксперт по обольщению. В течение многих веков браки устраивались семьями, и даже сегодня "рынки холостяков" разворачиваются в парках, где родители выкладывают на землю листовки, восхваляющие достоинства их отпрысков, которые ищут себе пару, описывает корреспондент. Доказательством пуританской тенденции коммунистического режима является тот факт, что вплоть до 1997 года внебрачные сексуальные связи оставались противозаконными.



"Мужчины начиная с 1980-х годов рождения еще более неопытны, чем предшествующие поколения. Из-за догмы об одном ребенке у них обычно не было сестры, рядом с которой они могли бы изучить, как устроены женщины", - анализирует Ли Иньхэ.



Теоретическая подготовка часто не лишена здравого смысла. Другой участник семинара, Лю Цзэ, теперь уяснил, что "девушки уделяют очень большое внимание внешним деталям, и одной внутренней красоты недостаточно".



"Многие мои клиенты - "белые воротнички", часто компьютерщики. Даже если у них есть средства, они фокусируются на карьере и финансовом успехе, думая, что этого будет достаточно для того, чтобы привлечь женщин", - утверждает Руан Ки.



"Преподаватель" настаивает, чтобы участники его семинара позаботились о своей презентации в мобильной коммуникационной системе WeChat, выложив выигрышное фото для своего профиля, показываясь вместе с друзьями или на работе, говорится в статье.



Все же многим китайцам не удается выйти из своего эмоционального одиночества, и правительство очень серьезно относится к депрессии среди холостяков. Перед лицом опасностей, отмечаемых экспертами, связанных с тем, что слишком сильное разочарование может вызвать социальные волнения и насильственные действия - в частности, в деревнях, режим уже решается выступать в роли свахи, пишет Плюетт.



В июне Компартия организовала "быстрые знакомства" в провинции Чжэцзян с тем, чтобы помочь познакомиться 5 тыс. одиночек обоих полов. В том же месяце Федерация женщин занялась продвижением "семейной гармонии" и выступила с похожей инициативой в провинции Ганьсу. В 2016 году очень серьезный университет в городе Тяньцзинь первым в стране включил в свой курс программу "теории и практики любовных отношений", передает корреспондент.



Все больше молодых людей обращаются к сайтам интернет-знакомств, таким как Tantan и Momo, насчитывающим миллионы подписчиков. Однако, по мнению Руана Ки, когда недостает опыта, лучше увлекать друг друга в реальной жизни. "В этих приложениях девушка может одновременно разговаривать с десятком парней, и существует риск, что она прекратит беседу в любой момент. Не считая того, что вы можете разочароваться, когда увидите ее вживую", - втолковывает он своим ученикам. И затем приводит свой главный аргумент: "Поскольку большинство мужчин не решаются заговаривать с женщинами на улице, те, кто решится на это, получат все шансы достичь своих целей... У них не будет конкурентов..."



4 января 2018 г.



Сирил Плюетт | Le Figaro Источник - inopressa.ru

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