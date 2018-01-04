В Алматы взяли на взятке директора Казахского академического театра драмы имени М.Ауэзова

10:14 05.01.2018 Директора алматинского театра драмы имени Ауэзова уличили во взяточничестве



В связи с полным признанием вины подозреваемого не задерживали.



Директора Казахского государственного академического театра драмы имени М.Ауэзова уличили во взяточничестве, передает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя Департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Алматы Нурлана Жахина.



"В Алматы при получении взятки от юридического лица в сумме 1,5 млн тенге за аренду проведения на базе театра детских представлений в новогодний период, изобличен Директор Казахского государственного академического театра драмы имени М.Ауэзова", - сообщил Жахин.



В связи с полным признанием вины директора театра не задерживали.



По данному факту проводится досудебное расследование. Источник - Zakon.kz

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