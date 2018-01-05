Почему беспорядки в Иране радуют пантюркистов из Азербайджана и Турции, - Исмаил Шабанов

09:59 05.01.2018 Алиев официально объявил себя президентом всех пятидесяти миллионов азербайджанцев, напоминает эксперт



Начавшиеся 29 декабря в Иране беспорядки стихли спустя три дня. Уже во всех иранских городах проводятся миллионные митинги в поддержку исламского строя. Наряду с США, Израилем и Саудовской Аравией особенно радовались данными событиями азербайджанские пантюркисты, которые еще раз выдали свою политическую недальновидность и невежество. Исполнение такой грязной роли отвели им бакинские власти. Не секрет, что сам официальный Баку стоит на аналогичных позициях. Ведь алиевский режим проводил все эти годы десятки мероприятий пантюркистской направленности, на которые мы указывали во многих своих статьях и выступлениях. Повторим некоторые из них еще раз...



Во-первых, именно в Баку проводился съезд пантюркистов всех стран, где на сцене заседания, среди многочисленных тюркских знамен, по центру стояла огромная голова серого волка, символа всех пантюркистов, а съезд открывал никто иной, как президент Ильхам Алиев. Опять же, Баку проводил съезд Конгресса азербайджанцев всего мира, где И. Алиев официально объявил себя президентом всех 50-ти миллионов азербайджанцев. Оставляя в стороне высосанную из пальца цифру, которая намного завышена, отметим, что таким заявлением Алиев официально предъявил территориальные претензии своему южному соседу, по поводу чего тогда последовала незамедлительная, резкая и далекая от дипломатического тона реакция иранского посла в Баку, который заявил: "Вы это увидите только во сне!".



Во-вторых, именно власти в Баку, а не никчемная и продажная оппозиция все эти годы нагло искажали историю в учебных пособиях для средних школ и ВУЗов, писали отсебятину, воровали историческое наследие и личностей у Ирана, а также автохтонных народов этой страны, приписывали себе их культурное наследие, проводили идеологическую обработку населения пантюркистскими лозунгами и баснями, оболванивали своих граждан (вернее - подданных) в духе вражды по отношению к России и Ирану, проводили подрывную идеологическую и агентурную работу на территориях России и Ирана. То есть, за всем этим стоит именно бакинский режим, отдавая некоторую часть грязной работы в исполнение никчемной оппозиции, которая кроме этого ни на что не годится.



Даже продавшийся много лет назад властям один из идеологов оппозиции, главный редактор газеты "Йени Мусават" Рауф Арифоглы, четко осознавая, что маски сорваны и всем все прекрасно понятно, некоторое время назад, обращаясь ко всей пантюркистской оппозиции, признал, что они находятся на службе у властей, а главным проводником пантюркистского проекта является власть. Якобы поэтому оппозиция должна и вынуждена их поддержать, так как если падет эта власть, то и пантюркистский проект будет окончательно выкинут на свалку истории.



Стоит добавить, что и в новогодних передачах бакинских телеканалов, которые 31 декабря отмечают День солидарности всех азербайджанцев мира, жонглировали данным выдуманным числом в 50 миллионов, отмечая, что Азербайджанская Республика является государством всех этих азербайджанцев. Напомним, что в одном из наших последних статей мы информировали читателей, что некоторое время назад, а именно - в первые дни ноября, во время последнего посещения ИРИ Алиевым, в Баку пригласили Юсефа Азизи Бениторофа, сепаратиста из иранского Хузестана, который находится в розыске у правоохранительных органов Ирана за совершение террористических актов, и ныне проживает в Лондоне. А принимала его и удостоила награды государственная организация - Союз писателей Азербайджана. На этой встрече участвовал и другой сепаратист из иранского Азербайджана, Эждер Тагизаде, которого уже много лет приютили в Баку и используют в акциях протеста перед иранским посольством и в других антииранских мероприятиях.



Поддержку беспорядкам в Иране уже выразили председатель партии "Мусават" Ариф Хаджылы, председатель партии "Умуд" ("Надежда") Игбал Агазаде и другие политиканы-неудачники пантюркистского разлива. Отслеживая заявления этих горе-политиков, выявляется их неудивительная связь с теми мыслями, которые изливаются экспертным сообществом Турции на собственных телеканалах. Турецкие эксперты, которые (как и их бакинские "братья") ничего не ведают в древней, новой и новейшей истории Ирана и сегодняшних иранских реалиях, также выплескивают глубокополитологические анализы "курам на смех".



Раз уж речь зашла о Турции, то надо отметить, что власти данной страны несколько дней держали паузу, и только через день после того, как российский МИД, от имени Российского государства, решительно и резко осудил высказывания американских лидеров, заявив, что выступает против вмешательства во внутренние дела исламской республики, турецкие лидеры тоже выступили с критикой вмешательства во внутренние дела Ирана.



Двуличность турецких властей ни для кого не является секретом и многократно доказывалась их действиями и заявлениями по разным вопросам мировой и региональной политики. Последний случай еще раз наглядно показывает, что в делах с ними Москва и Тегеран всегда должны быть начеку, чтобы не получить очередной "нож в спину". Напомним, что во время неудавшегося турецкого военного переворота, вечером 15 июля 2016-го года, Россия и Иран первыми, в первые же часы осудили эти действия, все время были рядом с официальной Анкарой, поддержав Турцию всеми своими возможностями. В то время как И. Алиев выразил свою солидарность с турецкими властями лишь после провала мятежа. Все отчетливо указывает на то, что власти двух "братских" стран не являются независимыми в ведении своей политики, они зависимы от тех центров силы, которые строят козни против России и Ирана.



Исмаил Шабанов – член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, председатель общественной организации "Талышская диаспора России", специально для Информационного агентства "Реалист"

Москва, 05.01.2018, Источник - realtribune.ru

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