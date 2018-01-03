 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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  Новости и события
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Пятница, 05.01.2018
01:12  Анатомия иранского протеста - бессмысленного, беспощадного и бесперспективного, - А.Ежова
01:11  Борей. Наступил Новый безжалостно-прекрасный 2018-й! - А.Фефелов
01:10  Фининтерн против Казахстана: "заморозка" активов и сценарий "цветной революции", - Н.Коньков
00:15  История и эволюция японского кимоно, - В.Лютова
00:09  "Революция яиц" в Иране под лидерством Трампа: подарок Путину, привет ЕС, - А.Ганжа
00:06  Наркомания в Таджикистане: кто преступник? - Р.Камбаров
Четверг, 04.01.2018
20:13  "Где мчит курьерский Воркута-Магадан...". Одиозного рос-вице-премьера Мутко выставили из оргкомитета ЧМ по футболу
19:56  "Альфа-банк" Фридмана присоединился к санкциям Запада против России и ее армии
17:29  В Таджикистане заблокировали звонки в Viber
17:27  В Узбекистане при Кабмине будет создано Национальное антидопинговое агентство
15:59  Дырявые карманы Казахстана, - Д.Сатпаев
15:54  В Астане поставили новую бронзовую статую мальчика мемориала "Голодомор", бесследно пропавшую летом 17-го
14:43  Семь самолетов, или Пиарщики джихада. Алишер-усмановский "Къ" радостно истерит о российских потерях в Сирии
14:16  Мазохизм или..? КазМунайГаз добровольно повесил на себя "румынский" долг в $73 млн, - Г.Гарипов
14:14  Дом разделившийся. Разноликий ислам, - Андрей Столяров
14:12  Кыргызстан: слишком дешевая электроэнергия, - Д.Эрмеков
13:28  Задержаны за взятку офицеры Следкома КазМВД - подполковник Григорьев и капитан Нурболатов
13:22  Пауки в банке. Брат президента Жээнбекова интригует против кыр-премьера Исакова, - Т.Бекмуратов
13:11  В Сирии за три дня погибли три бригадных генерала армии Асада - Юнис, Дженад и Диоп
13:03  Гастарбайтеры приносят Киргизии в 20 раз больше дохода, чем золото Кумтора
12:56  КазМИД полемизирует с Financial Times о "проекте тщеславия - Астане"
12:29  В Дании похищена взятая в аренду в Рижском музее самая дорогая бутылка водки в мире стоимостью $1,3 млн
12:18  Атомная геополитика Путина, - Лоренцо Вита
12:13  14% населения Таджикистана находится за чертой бедности - ВБ
12:06  Недостающий элемент в стратегии национальной безопасности Трампа, - National Interest
11:04  Почему китайские женихи выбирают русских жен, - Лао Тань
10:55  США и Израиль провалят операцию по смене режима в Иране, - "СП"
10:52  Запад отрабатывает в Кишиневе украинский сценарий. В новом году в Молдавии готовят вторжение Румынии, - С.Гомзикова
10:48  Революция Хризантем. Экстренный пленум и изменении конституции Китая, - Н.Вавилов
10:35  КырПравительство учредило "Фонд развития природы", на пени с Кумтора
10:33  Готовь кизяки летом. Как не замерзнуть зимой в Таджикистане, - Т.Расул-заде
10:13  В российском Новосибирске сгорела обувная мини-фабрика - погибли 10 граждан Китая и Киргизии
09:36  О "нефтяном проклятии" и "неведомой силе", - В.Катасонов
08:57  Киргизские парламентарии просят "не гонять депутатов, как зайцев"
08:44  "Идиот в окружении клоунов": в США выходит книга Майкла Вулффа о жизни Трампа в Белом доме
08:25  Двое российских военнослужащих погибли в результате обстрела базы Хмеймим в Сирии
07:24  Путин дал старт проекту "крипторубль"
06:29  Либеральные реформы и финансовые пирамиды довели Иран до протестов, - И.Шамир
Среда, 03.01.2018
18:29  Столетие провозглашения Латвийской Республики отметят гей-парадом. Какая страна...
18:15  Казправительство выделило нищебродам (Таджикистану, Сирии и Киргизии) $2 млн гум-помощи
18:08  27-летний Оралов стал главой департамента молодеж-политики КазМинрелигграждобса
17:43  Ссать - контр-продуктивно. МИД России выступил против экономической блокады КНДР
17:00  Трамп новым твитом пообещал "огромную поддержку" в "надлежащее время" протестующим в Иране
15:57  Завял Цветок Юты... В США умер 16-й главарь секты многоженцев-педофилов мормонов Монсон
13:59  Египет сохраняет свою целостность потому, что он независимый, - Амр Элдиб
13:49  Российский вертолет Ми-24 разбился в Сирии. Оба пилота погибли, борттехник выжил
13:15  Карьера для Шурочки. Вице-министром в Украине стала очередная топ-модель - 30 летняя Чуркина
12:44  "Кровавый варвар": каким был Тамерлан (история)
12:39  "Подсказки" США нацелены на разжигание "персидской весны", - М.Балтачева
12:25  Спи жена... У допингового рос-вице-премьера Мутко обнаружено недвижимости на миллиард
12:16  Купившие Mercedes и Toyota каз-чиновники наказаны
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Борей. Наступил Новый безжалостно-прекрасный 2018-й! - А.Фефелов
01:11 05.01.2018

Борей
Наступил Новый безжалостно-прекрасный 2018-й!

Борей - В древнегреческой мифологии: бог северного ветра.
Словарь иностранных слов.

2018 год по григорианскому календарю - невисокосный год, начинающийся в понедельник. Это 2018 год нашей эры, 18 год 3 тысячелетия, 18 год XXI века, 8 год 2-го десятилетия XXI века, 9 год 2010-х годов.

Экспертные оценки
Андрей Фефелов

Друзья мои! Наступил Новый безжалостно-прекрасный 2018 год! Год политического обострения, год всемирных преображений, год усиления геополитических стихийных сквозняков!

Природа ветра такова, что он налетает мощными порывами, а потом затихает. Будем уповать на то, что судьбой и историей нам всем будут даны передышки. Что мы не потеряемся, не захлебнемся в этом ветре, что этот ветер не унесет наших близких, не разрушит и не изуродует дорогой нашему сердцу ландшафт.

Несколько опасных и очень сильных тенденций грозят обнаружить себя в наступившем году.

Во-первых, давление условного Запада на Россию будет нарастать, приобретая самые разнообразные и самые экстремальные формы. Организация беспорядков, устройство крупных техногенных катастроф, втягивание России в цепь локальных горячих конфликтов, подкуп и шантаж элиты - вплоть до взятия в заложники детей чиновников, тех что находятся на учебе за границей.

Во-вторых, начнутся ожидаемые и не очень социально-экономические перекосы в связи с приходом в мир цифры. Ясно, что грядущая цифрономика прикончит капитализм, а вместе с ним все формы так называемой свободы. С этого года яснее ясного будет видно приближение Эпохи социального контроля. Поставить цифру на службу кошельку и слежке – в этом основная цель глобального капитала.

В Швеции, которая по каким-то причинам превращена в испытательный полигон глобализма и трансгуманизма, началась массовая имплантация микрочипов в тело человека. Социальные сети из открытых и бесплатных постепенно превращаются в территорию жесткой цензуры, в пространство набитое платным контентом.

Наша цель противоположная. Но для ее реализации требуется создание концепции нового цифрового общества. Общества нацеленного не на сегрегацию и распад, а на консолидацию и духовный рост.

И в-третьих, хаос будет нарастать по всему миру. Мировая гегемония США начинает давать сбои. По всемирной финансово-информационной империи начинают идти маленькие трещинки, вслед за которыми начнется обрушение всей громадной конструкции. Америке смертельно опасно отступать, а для наступления нет ни драйва, ни энергии. Радужный пузырь вот-вот лопнет и забрызгает ядовитой пеной все человечество.

Таким образом, по примеру советских пионеров следует быть готовыми всегда и ко всему.

Читайте наш ресурс, в нем говорится ровно об этом!

С Новым Годом, товарищи!

РАДУЙТЕСЬ!

Источник - Завтра
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