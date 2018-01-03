Борей. Наступил Новый безжалостно-прекрасный 2018-й! - А.Фефелов

01:11 05.01.2018 Борей

Наступил Новый безжалостно-прекрасный 2018-й!



Борей - В древнегреческой мифологии: бог северного ветра.

Словарь иностранных слов.



2018 год по григорианскому календарю - невисокосный год, начинающийся в понедельник. Это 2018 год нашей эры, 18 год 3 тысячелетия, 18 год XXI века, 8 год 2-го десятилетия XXI века, 9 год 2010-х годов.



Экспертные оценки

Андрей Фефелов



Друзья мои! Наступил Новый безжалостно-прекрасный 2018 год! Год политического обострения, год всемирных преображений, год усиления геополитических стихийных сквозняков!



Природа ветра такова, что он налетает мощными порывами, а потом затихает. Будем уповать на то, что судьбой и историей нам всем будут даны передышки. Что мы не потеряемся, не захлебнемся в этом ветре, что этот ветер не унесет наших близких, не разрушит и не изуродует дорогой нашему сердцу ландшафт.



Несколько опасных и очень сильных тенденций грозят обнаружить себя в наступившем году.



Во-первых, давление условного Запада на Россию будет нарастать, приобретая самые разнообразные и самые экстремальные формы. Организация беспорядков, устройство крупных техногенных катастроф, втягивание России в цепь локальных горячих конфликтов, подкуп и шантаж элиты - вплоть до взятия в заложники детей чиновников, тех что находятся на учебе за границей.



Во-вторых, начнутся ожидаемые и не очень социально-экономические перекосы в связи с приходом в мир цифры. Ясно, что грядущая цифрономика прикончит капитализм, а вместе с ним все формы так называемой свободы. С этого года яснее ясного будет видно приближение Эпохи социального контроля. Поставить цифру на службу кошельку и слежке – в этом основная цель глобального капитала.



В Швеции, которая по каким-то причинам превращена в испытательный полигон глобализма и трансгуманизма, началась массовая имплантация микрочипов в тело человека. Социальные сети из открытых и бесплатных постепенно превращаются в территорию жесткой цензуры, в пространство набитое платным контентом.



Наша цель противоположная. Но для ее реализации требуется создание концепции нового цифрового общества. Общества нацеленного не на сегрегацию и распад, а на консолидацию и духовный рост.



И в-третьих, хаос будет нарастать по всему миру. Мировая гегемония США начинает давать сбои. По всемирной финансово-информационной империи начинают идти маленькие трещинки, вслед за которыми начнется обрушение всей громадной конструкции. Америке смертельно опасно отступать, а для наступления нет ни драйва, ни энергии. Радужный пузырь вот-вот лопнет и забрызгает ядовитой пеной все человечество.



Таким образом, по примеру советских пионеров следует быть готовыми всегда и ко всему.



Читайте наш ресурс, в нем говорится ровно об этом!



С Новым Годом, товарищи!



РАДУЙТЕСЬ! Источник - Завтра

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1515103860

Новости Казахстана

