 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Фининтерн против Казахстана: "заморозка" активов и сценарий "цветной революции", - Н.Коньков
01:10 05.01.2018

Фининтерн против Казахстана
"заморозка" активов и сценарий "цветной революции"

Николай Коньков

История о том, как голландский и бельгийский суды в обеспечение иска молдавских бизнесменов Анатола и Габриэла Стати, владеющих фирмой Ascom Group, "заморозили" активы Национального фонда Казахстана на общую сумму в 22 миллиарда долларов, которые находились под управлением Bank of New York Mellon, явно выходит за рамки "спора хозяйствующих субъектов" - причем сразу по целому ряду причин.

Во-первых, прецеденты подобного рода в формате "фирма против государства" случались, но обычно под "заморозку" попадали государственные средства "банановых республик" или бывших колоний, вступивших в конфликт с крупными ТНК, чаще всего - из США или экс-метрополий. Здесь же формально совсем иная ситуация. Казахстан - одно из важнейших государств "постсоветского пространства", занимающее ключевое положение в Центральной Азии и лидерские позиции по производству целого ряда важнейших сырьевых товаров, прежде всего - урановой руды. А при всем уважении к отцу и сыну Стати, их фирма, вложившая в казахстанскую экономику около миллиарда долларов, относится к несколько иной "весовой категории", чем Shell, Exxon или Toshiba, а также другие "акулы большого бизнеса", активно сотрудничающие с официальной Астаной. Следовательно, за этим "статигейтом" стоят некие гораздо более влиятельные, чем семья молдавских миллиардеров (кстати, вам не режет слух это странное словосочетание - откуда там такие деньжищи-то?) силы.

Во-вторых, "замороженная" в обеспечение иска сумма госактивов Казахстана примерно на порядок превышает размер самого иска. Что, в общем-то, очень далеко выходит за рамки обычной европейской правоприменительной практики. И если для BNY Mellon, управляющего по всему миру активами на сумму свыше 5 трлн. долл., 22 млрд. - что слону дробина, то для Казахстана, с его ВВП в 460 млрд. и бюджетом в 29 млрд., это деньги более чем ощутимые. Тем более, что в республиканский бюджет 2018 года заложены трансферты из Национального фонда в размере 8,64 млрд. долл. (2,88 трлн. тенге) - больше трети всей его доходной части (23,1 млрд. долл.). В общем-то, если ситуация с данными средствами "зависнет", это будет национальная катастрофа. И это явно "черная метка" действующему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву от западных "партнеров" - сигнал о том, что ему нужно либо срочно менять свою политику, либо уходить в отставку, не дожидаясь очередных президентских выборов, намеченных на 2020 год.

Вопрос только в том, каких именно "шагов навстречу" могут потребовать у елбасы (лидера нации) те, кто затеял эту крайне рискованную игру с казахстанским Национальным фондом. Понятно, что это не структуры ЕС, которые с Казахстаном работают постольку поскольку, и не администрация Трампа - в противном случае были бы использованы совсем иные "рычаги давления" на официальную Астану. А вот представители "фининтерна" на подобное вполне могли решиться - никаких препятствий для этого у них нет.

Можно предположить - пока только предположить! - что "ценой вопроса" будет "демократизация политической жизни" Казахстана с прицелом на сценарий "цветной революции", в котором будут задействованы и оставшиеся "безработными" после Сирии кадры "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в России. - ред.). Информация о том, что они за последние полгода массово перебрасываются в Афганистан и "постсоветские" республики Центральной Азии, включая Казахстан, ни для кого не является секретом и уже многократно подтверждена - как и наличие широкой сети ячеек исламских экстремистов во всех этих странах.

Протестные выступления нефтяников в 2011 году и шахтеров в 2017 году, инспирированные "свободными профсоюзами", могут повториться в гораздо более широком масштабе и с привлечением лозунгов "исламской справедливости". Надо ли говорить о том, какую угрозу для национальной безопасности нашей страны несет подобное развитие событий, которое дополнит тлеющий у российских границ "костер Украины" казахстанским и - шире - центральноазиатским костром, способным легко (особенно - с учетом миграционного фактора) переброситься на многие регионы РФ, включая столицы и главные мегаполисы? Да и про возможные проблемы с Транссибом, трасса которого частично проходит по территории Казахстана, забывать не стоит.

Разумеется, "заморозка" казахстанских активов может рассматриваться и с другой стороны - как сигнал российским "элитам" о том, что их зарубежные "кормушки" могут быть точно так же перекрыты для использования в привычном режиме - не случайно глава Сбербанка Герман Греф сразу же начал "метать икру" относительно дальнейшего ужесточения западных санкций против "лучших людей России". И высказался в том духе, что он и его единомышленники ради сохранения "нормальных" отношений с Западом готовы идти на уступки по всему спектру противоречий.

То есть, Греф, в лучших традициях нашего фольклора, уже предложил сдаться. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно…

Конечно, 78-летний Нурсултан Абишевич, более 28 лет стоящий "у руля" Казахстана, - не та фигура, которая так легко сдаст свои полномочия, как это сделал на Украине Виктор Янукович. Все-таки, старая партийная школа, член Политбюро ЦК КПСС - это не заведующий автобазой. И всем арсеналом политической борьбы: от изощренных переговоров до применения силы против бастующих/протестующих, - он владеет в полной мере, что не раз доказывал на практике.

Но сейчас, похоже, впервые за всю свою жизнь он оказался на "линии атаки" сверхмощных глобальных сил, прямое давление которых, говоря словами киевского мэра, экс-боксера Виталия Кличко, "могут не только лишь все, мало кто может это сделать". То есть игра пошла уже очень всерьез, с максимальными ставками. И, конечно, в данной ситуации казахстанский елбасы вправе рассчитывать на поддержку не только Москвы, но и Пекина.

Источник - Завтра
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