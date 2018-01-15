 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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История и эволюция японского кимоно, - В.ЛютоваИстория и эволюция японского кимоно, - В.Лютова
00:15 05.01.2018

История и эволюция японского кимоно

Варвара Лютова

На протяжении столетий стиль и мода в Японии определялись одним предметом - кимоно. Это был не просто предмет одежды - это был символ целой культуры, несущий символическое значение и воплощавший в себе куда больше того, что можно охватить взглядом. Сегодня мы попробуем проследить за эволюцией кимоно, начиная с VIII века нашей эры, и оценить его роль в современной культуре Японии.

Что такое кимоно?

Кимоно - традиционное японское платье, название которого происходит от двух слов - "ки" (одежда) и "моно" (предмет). Обычно оно сшивается вручную в форме буквы "Т" из четырех кусков ткани, каждый из которых называется "тан", и подпоясывается поясом - "оби".

Символизм кимоно

Кимоно отличаются друг от друга по стилю, лейтмотиву, цвету и материалу. Каждый из элементов определяет индивидуальность одежды и ее владельца.

Стиль

Традиционные кимоно отличаются дру от друга по стилю. Стиль определяется рядом критериев - полом, семейным статусом, событием, на котором требуется присутствовать. К примеру, незамужняя девушка на формальное мероприятие наденет кимоло типа "фурисоде" ("летящие рукава"), а мужчина, владелец магазина, на массовый праздник пойдет в хаппи (кимоно, больше похожем на пиджак).

Лейтмотив

Крой, символы и другие детали дизайнв помогают определить статус обладателя кимоно, его личные свойства и добродетели. Это относится и к популярным природным мотивам для украшения кимоно, таким как листья, цветы, журавли.

Цвет

Цвет кимоно также имеет символическое значение, как и пигменты, выбираемые для окрашивания. "Красящие вещества воплощают дух растений, из которых они взяты, - объясняют специалисты музея Виктории и Альберта. - То же относится к их лечебным свойствам, которые, как считается, передаются ткани. К примеру, синий, получаемый из растения индигоферы, как считается, отпугивает змей и насекомых".

Материал

Традиционно ткани для кимоно делались из природных материалов, включая лен, шелк, коноплю. Сегодня длшя них часто используют вискозу и полиэстер, но поклонники традиций по-прежнему предпочитают натуральные ткани.

История и эволюция

Прототипы кимоно, простые и удобные в носке, возникли в Японии в эпоху Хэйан (794 - 1192 г.н.э.). Как и в современных кимоно, при пошиве использовались прямые куски ткани. Кимоно также подходили для любых размеров и форм.

В эпоху Эдо (1603 - 1868г.г.) эта одежда получила название косодэ (маленькие рукава"), размер рукавов сильно уменьшился. Косодэ в этот период играли важную роль, их носили все японцы, невзирая на социальный статус, возраст и пол. Чтобы выразить собственную индивидуальность, японцы стали искать способ подогнать косодэ под себя.

В период Мейдзи (1868 - 1912) косодэ превратились в современные кимоно, став, по преимуществу, женской одеждой. Главной функцией этой одежды, как и теперь, была передача смыслов, вложенных тем, кто носит кимоно.

Современное кимоно

Сегодня дизайнеры и художники бесконечно переосмысливают традиционные кимоно. От свадебных платьев до скульптуры, кимоно в руках новаторов становится способом сберечь национальное наследия и в то же время показать красоту японской традиционной одежды.

Источник - Fishki.net
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