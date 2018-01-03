 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Наркомания в Таджикистане: кто преступник? - Р.Камбаров
00:06 05.01.2018

"Я часто думаю об отношении общества, для которого мы изгои, потерянные люди. При этом те, кто продает это зелье, часто уважаемые люди. У них есть влияние и деньги, а значит, почет и поддержка. Искалеченные ими судьбы молодых людей их мало заботят. Главное - деньги, это ведь бизнес. Насильно ведь никто никого не заставляет употреблять наркотики. С женой мы развелись, когда я попал в тюрьму. Я трижды судим за преступления, связанные с наркотиками. В нашей стране борьба ведется с нами, с больными людьми, с теми, кто уже сам является жертвой, кто сам нуждается в помощи. Наркозависимый практически сразу попадает под наблюдение, при этом тот, у кого он покупает наркотики, остается вне контроля долгое время. Почему? Одна доза героина стоит до 100 сомони (около 13 долларов). Его покупка всегда связана с риском", - отметил житель г.Душанбе Киматшо Юсуфшоев.

По данным Министерства здравоохранения и социальной защиты Таджикистана, в стране насчитывается 7067 наркозависимых. Многие из них отказываются обращаться в государственные клиники для лечения, опасаясь преследования правоохранительных органов.

По оценкам независимых экспертов, цифры официальной статистики многократно занижены. Если сравнить данные с показателями 2012 года (тогда власти называли цифру в 7135 человек), окажется, что за пять лет уровень наркозависимости почти не изменился.

А в соответствии с отчетом управления ООН за 2016 год, площади культивации опия вновь выросли примерно на 20 тыс. гектаров, а потенциальный урожай вещества вырос на 43% - почти до пяти тысяч тонн.

Таджикистан, при сравнительно небольшой средней зарплате в стране, трудно назвать привлекательным рынком для наркотрафика. Легальная экономика здесь была фактически уничтожена после распада СССР в 1991 году и последовавшей за этим пятилетней гражданской войной. К 1998 году ВВП Таджикистана был на 57% ниже, чем в 1990-м, и достигал около 180 долларов на душу населения - это был самый низкий уровень среди стран СНГ. Сегодня эта цифра составляет 1036 долларов на человека. В категоризации "Всемирного банка" "низким" показателем ВВП на душу населения считается 1035 долларов и ниже.

Соседство с Афганистаном на фоне общей бедности делало опиаты доступнее. Несколько лет назад мировые СМИ с тревогой начали говорить о том, что транзит наркотиков через среднеазиатские страны укрепляет их экономически. Цену транзитного наркорынка страны оценивали в 30% от ее легального ВВП. Вкупе с коррупцией, это означает, что по-настоящему крупные игроки на рынке наркотранзита остаются неприкосновенными. Таджикистан называли наркогосударством, где влиятельные торговцы занимают места в правительстве и парламенте.

Однако, по мере того, как Таджикистан богатеет на транзите, растет и количество употребляющих наркотики внутри страны - этот процесс идет уже несколько лет.

Регион Центральной Азии, через который проходит так называемый северный транзитный коридор доставки наркотиков из Афганистана в Россию и Европу, постепенно превращается в крупного потребителя.

Последствиями такого роста наркомании становятся увеличение числа зараженных ВИЧ и больных СПИДом. По данным ВОЗ, абсолютное большинство заразившихся ВИЧ были инфицированы в процессе употребления наркотиков. Если к наркоторговцам со связями в кабинетах многие относятся с почтением, то наркозависимые в рамках такой картины мира - достойные презрения жертвы.

Ришод Камбаров

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1515099960
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