"Где мчит курьерский Воркута-Магадан...". Одиозного рос-вице-премьера Мутко выставили из оргкомитета ЧМ по футболу

20:13 04.01.2018 Виталий Мутко официально исключен из оргкомитета "Россия-2018"



Вице-премьер РФ Виталий Мутко официально покинул оргкомитет Чемпионата мира по футболу 2018 года. Распоряжение правительства об исключении Мутко опубликовано 4 января на портале правовой информации.



Председателем оргкомитета "Россия-2018" вместо Мутко назначен Алексей Сорокин, который также является гендиректором организации.



О решении Виталия Мутко выйти из оргкомитета ЧМ-2018 стало известно 27 декабря. При этом сообщалось, что он продолжит курировать подготовку регионов к Мундиалю и курировать строительство всей необходимой инфраструктуры. Источник - nsn.fm

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