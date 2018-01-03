"Альфа-банк" Фридмана присоединился к санкциям Запада против России и ее армии

19:56 04.01.2018 Вице-премьер России Дмитрий Рогозин, комментируя заявление зампреда совета директоров Альфа-банка по обслуживанию предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщил, что банк просил, но так и не получил разрешения работать со средствами гособоронзаказа.



Ранее первый зампред совета директоров банка Олег Сысуев сообщил "Эху Москвы", что один Альфа-банк уведомил оборонные предприятия, что перестает обслуживать их из-за санкций.



"Не даю этическую оценку заявлению руководства Альфа-банка о прекращении сотрудничества с оборонными предприятиями из-за „риска санкций". Просто обращаю внимание на то, что Альфа-банк действительно просил, но так и не получил разрешение работать со средствами гособоронзаказа", - написал он в Facebook. Источник - rusvesna.su

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