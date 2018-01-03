В Таджикистане заблокировали звонки в Viber

17:29 04.01.2018 Пользователи Viber в Таджикистане с сегодняшнего дня не могут совершать аудио- и видеовызовы. Также по мессенджеру невозможно позвонить в Таджикистан из-за рубежа. Посредством Viber можно отправлять только текстовые сообщения.



Источники информагентства "Азия-плюс" в нескольких частных компаниях-операторах связи подтвердили, что на данный момент аудио- и видеозвонки по Viber отключены у всех сотовых операторов и провайдеров. Собеседники информагентства сообщили, что частичная блокировка Viber произведена национальным оператором "Таджиктелеком", у которого сегодня покупают магистральный интернет практически все провайдеры.



Звонки в мессенджере могут совершать только те, кто использует анонимайзеры, в том числе через бесплатные приложения VPN, которые можно скачать и установить на мобильные телефоны и персональные компьютеры.



Следует отметить, что Viber является самым популярным мессенджером в Таджикистане. Аудиовызовы в других мессенджерах, в том числе IOM, Telegram, WhatsApp, пока доступны.



Напомним, Служба связи Таджикистана в декабре также поручила интернет-компаниям рассмотреть вопрос о блокировке мессенджеров Viber, Imo, Telegram, WhatsApp и других, которые якобы "угрожают национальной безопасности" страны. Тогда же стало известно о письме руководства Налогового комитета в адрес президента Эмомали Рахмона, в котором ведомство обосновало целесообразность блокировки мессенджеров и NGN тем, что "бесплатная" виртуальная связь стала причиной снижения собираемости налогов. Источник - fergananews.com

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