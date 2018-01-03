В Узбекистане при Кабмине будет создано Национальное антидопинговое агентство

17:27 04.01.2018 При кабинете министров Узбекистана будет создано Национальное антидопинговое агентство. Постановление об этом подписал президент республики Шавкат Мирзиеев, сообщает пресс-служба главы государства.



Документ принят в целях пропаганды здорового и честного спорта, а также эффективного претворения в Узбекистане кодекса и стандартов Всемирного антидопингового агентства (WADA), создания условий для подготовки спортсменов Узбекистана к ХХХII летним Олимпийским и ХVI Паралимпийским играм 2020 года в Токио (Япония).



На создаваемое агентство возложена ответственность за внедрение и применение в стране специализированной программы антидопингового администрирования и менеджмента Всемирного антидопингового агентства (ADAMS). Посредством применения этой программы будет создана возможность эффективной организации деятельности агентства и антидопинговой системы, а также использования оперативной информации всемирной базы данных, формирования точных сведений о прохождении спортсменами Узбекистана допинг-тестирования в соревновательный и внесоревновательный периоды.



В составе агентства будут действовать 3 отдела и 2 комиссии, которые займутся пропагандой принципов здорового и честного спорта среди спортсменов, тренеров, сотрудников спортивной медицины и других специалистов, а также будут осуществлять контроль над применением запрещенных препаратов и методов в рамках борьбы с допингом в спорте.



Агентство будет развивать отношений с международными спортивными организациями, участвовать в выполнении программ и проектов WADA. Постановлением также предусмотрено создание отдела спортивной психологии на базе Национальной антидопинговой службы Республиканского центра спортивной медицины при Национальном олимпийском комитете Узбекистана.



В 2010 году Узбекистан ратифицировал Международную конвенцию по борьбе против допинга в спорте. Договоренность об открытии Национального антидопингового агентства была достигнута Национальным олимпийским комитетом и WADA осенью прошлого года. Источник - fergananews.com

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