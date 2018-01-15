В Астане поставили новую бронзовую статую мальчика мемориала "Голодомор", бесследно пропавшую летом 17-го

15:54 04.01.2018 Бронзовую скульптуру мальчика из памятника жертвам голодомора в Астане вернули на место.



Фигура мальчика ранее была похищена с монументальной скульптурно-художественной композиции, установленной в центре правобережья Астаны.



"Мы обратились к автору монумента Валерию Пирожкову, заказали фигуру мальчика. Он и создал новую скульптуру. Это его интеллектуальная собственность, поэтому мы не могли у другого автора заказывать. Мы попросили его, чтобы он до Нового года успел сделать, чтобы мы мальчика вернули на место. Скульптура выполнена из бронзы", - сообщил директор дирекции по обеспечению сохранности памятников и объектов историко-культурного наследия акимата Астаны Самат Тергембаев.



О том, что фигуру мальчика вернули на прежнее место, ранее написал пользователь Facebook Борис Оленев в группе Астана - Что? Где? Когда?.



В акимате Астаны отметили, что в ближайшее время монументальный комплекс будет взят под круглосуточное видеонаблюдение.



"В городе у нас есть 13 объектов, которые необходимо взять под круглосуточную охрану. В том числе и эта скульпутрная композиция будет взята под видеонаблюдение. В течение месяца камеры наружного наблюдения должны здесь установить. Решение принято. А сейчас там дежурит охрана", - сообщил Самат Тергембаев.



Ранее факт кражи фигурки мальчика из монументальной скульптурно-художественной композиции был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье "Кража" летом 2017 года.



"Мы искали и через МПС (местная полицейская служба), обошли все объекты, где принимают драгоценные металлы. Везде все объехали, всех опросили - не нашли", - добавил директор дирекции по обеспечению сохранности памятников и объектов историко-культурного наследия акимата Астаны.



Монументальный комплекс представляет из себя "Стену скорби" в форме части юрты "Кереге" и скульптурную группу, состоящую из фигур женщины и ребенка. Автор архитектурной концепции "Стена скорби" Орал Алибаев, а концепцию монумента разработал скульптор Валерий Пирожков.



Монумент был открыт при участии Нурсултана Назарбаева в мае 2012 года. Источник - Tengrinews.kz

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