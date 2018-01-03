Семь самолетов, или Пиарщики джихада. Алишер-усмановский "Къ" радостно истерит о российских потерях в Сирии

14:43 04.01.2018 Хмеймим попал под огонь



Радикальные исламисты обстреляли из минометов российскую авиабазу в Сирии



Как стало известно "Ъ", 31 декабря на авиабазе Хмеймим (сирийская провинция Латакия) произошло одно из самых серьезных происшествий за все два с лишним года проведения военно-воздушной операции России в Сирии. По данным "Ъ", в тот день авиабаза подверглась минометному обстрелу со стороны радикальных исламистов, вследствие чего были уничтожены, как минимум, семь самолетов: четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и военно-транспортный самолет Ан-72. Ранения могли получить более десяти военнослужащих.



О чрезвычайном происшествии на сирийской авиабазе Хмеймим "Ъ" стало известно из двух военно-дипломатических источников. Не углубляясь в детали, они сообщили, что боевики одной из террористических группировок обстреляли российский военный объект в Сирии, вследствие чего были фактически уничтожены четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, один транспортник Ан-72, а также склад боеприпасов, сдетонировавший после попадания минометного снаряда. Всего, по неофициальным данным, могли пострадать более десяти военнослужащих. Минобороны РФ подтвердило факт обстрела авиабазы, сообщив о гибели двух военнослужащих. В то же время в военном ведомстве отрицают сообщения об уничтожении боевиками семи самолетов.



Инцидент в Хмеймиме можно считать одним из самых серьезных за все время проведения операции в Сирии.



Во-первых, все потери - как боевые, так и нет - носили во время кампании единичный характер, массового поражения российской техники не фиксировалось. Во-вторых, до 31 декабря российские системы ПВО не допустили ни одного факта нарушения зон безопасности баз в Тартусе и Хмеймиме. Однако в тот день системы ПВО не помогли. Примечательно, что еще 7 декабря начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской не исключал появления отдельных диверсионных групп боевиков "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ) на освобожденной территории в Сирии. "В этом случае они будут уничтожаться силами правительственных войск, которые имеют специально подготовленные мобильные резервы",- сказал он. Но и этих резервов оказалось недостаточно.



Отметим, что президент Владимир Путин отдал приказ о выводе основной части российских сил и средств из Сирии 11 декабря. Тогда он посетил Хмеймим, где поблагодарил военных за "блестящее выполнение своих задач", отметив, что Сирия сохранена как суверенное и независимое государство, а в стране созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН. Спустя 11 дней министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ, что в места постоянного базирования в Россию из Сирии вернулись 36 самолетов и четыре вертолета, шесть бомбардировщиков Ту-22, а 157 единиц автомобильной спецтехники было доставлено в РФ морским путем. Можно предположить, что после случившегося часть авиации будет возвращена в Хмеймим для восстановления летного состава группировки.



Потери российской военной техники в Сирии



При этом высокопоставленные российские военные неоднократно обвиняли коалицию во главе с США в создании в Эт-Танфе (провинция Хомс) базы. Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в интервью "Комсомольской правде", ссылаясь на данные космической и других видов разведки, заявлял, что на этой базе находятся отряды боевиков: "Они фактически там готовятся". По его информации, боевики есть и в лагере Шаддади на северо-востоке страны, где также расположена база США. Он считает, что они и есть остатки "Исламского государства", но после проведенной с ними американскими специалистами работы они берут другие названия (например, "Новая сирийская армия"): "Их задача - дестабилизировать обстановку".



Если причастность этих формирований к атаке на Хмеймим будет подтверждена, то российско-американские отношения в 2018-м году начнутся с серьезного выяснения отношений.



Что будет с российской армией после сирийской войны



Вопреки прогнозам скептиков, заявлявших в сентябре 2015 года о том, что Россия в Сирии повторит ошибки СССР в Афганистане, военным удалось избежать затяжной войны, осуществив в короткие сроки полноценную операцию против радикальных исламистов. Два года войны предоставили Генштабу ВС РФ огромный массив информации и об эксплуатации оружия и военной техники, и о планах применения войск. Эти знания будут востребованы, если российские войска начнут бороться с исламистами в любой другой стране.



Иван Сафронов



3.01.18 Источник - kommersant.ru

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