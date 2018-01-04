Мазохизм или..? КазМунайГаз добровольно повесил на себя "румынский" долг в $73 млн, - Г.Гарипов

14:16 04.01.2018 Казахский акционер голосовал за то, чтобы стать должником румынской компании



Как уже сообщал Ratel.kz, в конце 2017 года должно было состояться собрание акционеров компании Rompetrol.



Одним из пунктов повестки дня значился вопрос о реструктуризации просроченной задолженности Rompetrol Rafinare перед Rompetrol Petrochemicals в размере 285 493 354 румынских лей (около 73 млн долларов – Г.Г.).



Согласно материалам, покрыть долги предполагалось за счет долгосрочного займа от KMG International.



Напомним, что компания KazMunayGas International N.V. возникла в 2007 году после покупки группы компаний Rompetrol, специализирующейся на нефтепереработке и продаже нефтепродуктов.



По оценкам из открытых источников, общая сумма средств, инвестированных "КазМунайГазом" в Rompetrol, за 8 лет составила около 4,1 млрд долларов.



В 2015 году активы компании Rompetrol Rafinare, в котором KMG International имеет значительную долю – 45,4 процента - сократились до 1 263 млн румынских леев (примерно 327 млн долларов), что составило менее 50% акционерного капитала.



Такая ситуация может быть только тогда, когда у компании отрицательная нераспределенная прибыль, или, проще говоря, убыток от операционной деятельности.



При этом накопленный убыток прошлых лет на тот момент уже превысил 1,5 миллиарда долларов. По румынским законам в такой ситуации совет директоров должен срочно созвать внеочередное собрание акционеров, чтобы поставить вопрос о роспуске компании по причине финансовой несостоятельности.



Основным крупным обязательством Rompetrol Rafinare был долг перед дочерней компанией Rompetrol Petrochemicals S.R.L. на сумму 285 млн леев (примерно 73 млн долларов). Он возник у компании еще в 2013 году, но, судя по отчетам, его погашение оттягивалась до последнего момента.



Однако акционеры были настроены оптимистично, распускать компанию никто не хотел, поэтому 19 декабря 2016 года было принято решение, что компания, несмотря на убытки, должна продолжить свою деятельность.



Ее менеджерам дали год на то, чтобы заработать и сохранить убыточное предприятие.



В течение года совет директоров усердно думал и пришел к блестящему решению – казахи нам помогут!



Оказалось, что нет лучше способа выправить ситуацию, чем передать долги одному акционеру - KMG International и таким образом улучшить баланс.



Бухгалтерский баланс Rompetrol Rafinare вновь станет положительным и требования румынского законодательства будут выполнены.



По мнению Совета директоров, KMG International должен погасить обязательства Rompetrol Rafinare живыми деньгами в течение трех лет равными платежами, начиная с конца 2018 года, накинув на эти долги 4% годовых.



Исходя из своих соображений о справедливости, члены совета директоров Rompetrol’а загрузили Rompetrol Rafinare страшным обременением: KMG International эти 73 миллиона долларов будут получать в течение... 51 года.



И это еще не все: есть условие, что в длинном списке кредиторов - нынешних и будущих - казахская компания будет всегда последней ближайшие полвека и еще один год. То есть пока румынская внучка со всеми не расплатится, казахская дочка КазМунайГаза будет терпеливо ждать своей очереди.



Таким образом KMG International вкладывает 73 млн долларов в течение трех лет, а вернут ей всю сумму полностью в течение 51 года, то есть когда большая часть читателей этой заметки уйдут в мир иной. И это при условии, что Rompetrol Rafinare будет зарабатывать деньги, а не копить убытки и долги.



Таких кредиторов иметь – золотой рыбки не нужно.



Совет директоров Rompetrol вынес такое предложение на очередное собрание акционеров, которое состоялось 20 декабря 2017 года.



На собрании акционеров был аншлаг - 99%.



Члены совета директоров Rompetrol’а, среди которых два гражданина Казахстана – Азамат ЖАНГУЛОВ и Едил УТЕКОВ - знают, с кем имеют дело. Все акционеры, в том числе и сам KMG International, пришли к единодушному согласию, что данный долг будет единолично гасить KMG International, несмотря на то, что владеет пакетом меньше 50%.



Интересно, как бы проголосовали акционеры Rompetrol Rafinare, если бы вопрос на повестке дня стоял не о передаче 100% долга в KMG International, а о выплате 100% дивидендов лишь одному акционеру? Получается, как прибыль делить, так поровну, а долги оплачивает только казахская дочка КМГ.



Между тем, летом 2017 года Жанат ТУСУПБЕКОВ, генеральный директор KMG International, вовсю пиарил свою компанию на одном из казахстанских телеканалов:



- Минувший год (2016 .Г.Г) стал без преувеличения самым успешным в истории группы. Мы добились рекордных операционных и финансовых показателей. Показатель EBITDA составил 239 млн, а показатель чистой прибыли достиг 88 млн долларов. Данные результаты зафиксированы согласно управленческому отчету, который отражает реальный вклад менеджмента в деятельности компании.



Не прошло и полгода, как оказалось, что более 80 процентов заявленной Тусупбековым (на снимке) прибыли уйдет на погашение долгов дочерней компании. А лично генеральный директор Тусупбеков, очевидно, не возражал.



И кстати, ни слова об убытках…



Известно, что когда менеджмент рапортует о прибылях, это означает, что руководители компании получают приятные бонусы и всевозможные премии.



К сожалению, вся отчетность KMG International регулируется законодательством Нидерландов.



Поэтому мы вряд ли когда-нибудь увидим в открытых источниках сведения о том, как были облагодетельствованы господа Тусупбеков, Едилов и Жамангулов за столь успешное ведение дел.



Но этот вопрос мы обязательно зададим КазМунайГазу.



Глеб ГАРИПОВ

Четверг, 04 Янв 2018, Источник - ratel.kz

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