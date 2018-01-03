Кыргызстан: слишком дешевая электроэнергия, - Д.Эрмеков

14:12 04.01.2018 Добрая тетя из "Всемирного банка" посоветовала отечественным правителям повысить тарифы на электроэнергию для населения.



Такую рекомендацию выдала на заседании комитета Жокоргу Кенеша по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию эксперт "Всемирного банка" Катарина Гасснер.



Эта дама утверждает, что 80% населения Кыргызстана платят по тарифам ниже окупаемости - 77 тыйынов за киловатт-час. При этом представитель финансового института отметила, что даже если повысить цену на электроэнергию для граждан вдвое, она все равно будет самой низкой в мире.



Правда, госпожа Гасснер забыла уточнить, что и заработная плата в нашей стране также является одной из самых низких на континенте. Так что еще вопрос, потянет ли народ предполагаемое повышение тарифов на "свет".



Правда, сама эксперт "Всемирного банка" больше говорила депутатам, что надо повысить доходность отрасли. Это, по словам госпожи Гасснер, можно добиться как увеличением тарифов, так и уменьшением социального лимита на потребление электроэнергии в размере 700 киловатт-часов в месяц. Если энергии тратится больше, тариф подскакивает в три раза.



О том, что ситуация в отечественной электроэнергетике сложная и требуются какие-то кардинальные решения, ясно даже ежу из лесной глуши, не то, что депутатам. Вопрос именно в том, что и как делать. А вот тут гостья ничего вразумительного не посоветовала, ограничившись общими и хорошо известными словами.



В принципе вполне благое и разумное пожелание - установить тарифы на электроэнергию на уровне самоокупаемости - в условиях Кыргызстана чревато многими неприятностями. Во-первых, нарушится установившийся баланс между низкими ценами на энергию и низкими же доходами огромного большинства населения. Тут стоило бы учесть, что в отличие от соседей - Казахстана и Узбекистана, у нас нет серьезной альтернативны электроэнергии. Те могут использовать для центрального отопления дешевые газ и уголь. В Кыргызстане такой возможности нет, дома у нас отапливаются электричеством, что влетает в копеечку. Именно по этой причине правительство не идет на повышение тарифов. Однажды такой шаг - повысить тарифы на электроэнергию - привел в 2010 году к революции, прошедшей под лозунгом: нет новым тарифам! Конечно, дело было не только в них. Но все же поводом для восстания послужило то необдуманное решение властей.



Теперь же перед новым президентом и его правительством стоит сложная задача: как бы угодить зарубежным "советчикам" и в то же время усидеть в своих креслах, не стать жертвой массового недовольства граждан. Тут недалеко и до третьей революции.



Ситуацию вполне четко описывает слегка переиначенная поговорка: и хочется, и колется, и тетенька из "Всемирного банка" велит.



Данияр Эрмеков Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1515064320

Новости Казахстана

