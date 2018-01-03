Задержаны за взятку офицеры Следкома КазМВД - подполковник Григорьев и капитан Нурболатов

13:28 04.01.2018 Взятка в 30 тысяч долларов: Задержаны сотрудники МВД РК



Сотрудники МВД РК задержаны при получении взятки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Нурлана Жахина.



Фото предоставлено официальным представителем Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции.



"3 января Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Алматы при получении от физического лица взятки в сумме 30 тысяч долларов США за непривлечение к уголовной ответственности задержаны с поличным оперуполномоченный Южного регионального управления по борьбе с организованной преступностью МВД РК подполковник полиции Григорьев А. и старший следователь Следственного департамента МВД РК капитан полиции Нурболатов А.", - сообщил Нурлан Жахин.



Подозреваемые водворены в ИВС ДВД Алматы, проводится досудебное расследование. Источник - tengrinews.kz

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