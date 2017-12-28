 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 03.01.2018
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12:39  "Подсказки" США нацелены на разжигание "персидской весны", - М.Балтачева
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Пауки в банке. Брат президента Жээнбекова интригует против кыр-премьера Исакова, - Т.Бекмуратов
13:22 04.01.2018

Асылбек Жээнбеков взял в свои руки инициативу отправления в отставку Сапара Исакова?

Слышали, что в парламенте тайно активизировались депутаты, подчиняющиеся Асылбеку Жээнбекову, начали готовиться к тому, чтобы весной отправить в отставку премьер-министра Сапара Исакова (Почему? Говорят, господин Сапар выполняет только поручения Атамбаева и никого больше не слушается). Да и правительство не ведет последовательную политику, оно хромает в кадровых вопросах, демонстрирует слабость в решении социально-экономических проблем. Если усилится война компроматов, то к весне появится возможность отправить в отставку премьера.

Хотя Асылбек Жээнбеков и не подает виду, говорят, он хочет поставить подножку Сапару Исакову, подпортить его репутацию среди народа, для чего придумывает различные комбинации. А не усложнит ли он ситуацию, желая подлить масла в огонь? И без того народ не может принять молодое правительство, а если после нового года оно подвергнется нападкам на основе конкретных фактов, то к весне это правительство возненавидят и оно будет вынуждено уйти в отставку?

Источник: газета "Азия news" №52 от 28.12.2017 / стр. 2
Автор: Тайбас Бекмуратов

Источник - gezitter.org
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