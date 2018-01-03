|В Сирии за три дня погибли три бригадных генерала армии Асада - Юнис, Дженад и Диоп
13:11 04.01.2018
В Сирии три бригадных генерала армии САР погибли за три дня.
Как передает Telegram-канал WarJournal, анализирующий военные конфликты по всему миру, 2 января в ходе боев в Харасте погиб бригадный генерал армии САР Хабиб Махрез Юнис.
Днем ранее там же погиб командир 138-го танкового батальона сирийской гвардии Али Диоп, а 31 декабря в Харасте погиб бригадный генерал сирийских Сухопутных войск Мохамед Дженад.
Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД писала, что гибель генерала Захреддина стала огромной потерей для Сирии.
Текст: Дмитрий Зубарев