В Сирии за три дня погибли три бригадных генерала армии Асада - Юнис, Дженад и Диоп

13:11 04.01.2018 В Сирии три бригадных генерала армии САР погибли за три дня.



Как передает Telegram-канал WarJournal, анализирующий военные конфликты по всему миру, 2 января в ходе боев в Харасте погиб бригадный генерал армии САР Хабиб Махрез Юнис.



Днем ранее там же погиб командир 138-го танкового батальона сирийской гвардии Али Диоп, а 31 декабря в Харасте погиб бригадный генерал сирийских Сухопутных войск Мохамед Дженад.



Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД писала, что гибель генерала Захреддина стала огромной потерей для Сирии.



Текст: Дмитрий Зубарев Источник - vz.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1515060660

Новости Казахстана

