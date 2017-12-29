|Гастарбайтеры приносят Киргизии в 20 раз больше дохода, чем золото Кумтора
13:03 04.01.2018
Кочевники приносят больше дохода, по сравнению с "Кумтором"
Кабар инфо
29 декабря 2017
"Если золотой рудник "Кумтор" ежегодно дает Кыргызстану 11 млн долларов, то трудовые мигранты из России дают 2 млрд долларов, в 20 раз больше", - заявил депутат Каныбек Иманалиев 22 декабря, в ходе общественных слушаний в Жогорку Кенеше.
"Помимо этого, мигранты участвуют в различных благотворительных акциях, выделяют крупные суммы денег на строительство школ, детских садов, мечетей, дорог и мостов. Поэтому мигрантов нам следует приравнять к инвесторам и меценатам", - сказал Каныбек Иманалиев.
Источник: газета "Кабар инфо" №52 от 29.12.2017 / стр. 3