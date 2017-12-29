Гастарбайтеры приносят Киргизии в 20 раз больше дохода, чем золото Кумтора

13:03 04.01.2018 Кочевники приносят больше дохода, по сравнению с "Кумтором"



Кабар инфо



29 декабря 2017



"Если золотой рудник "Кумтор" ежегодно дает Кыргызстану 11 млн долларов, то трудовые мигранты из России дают 2 млрд долларов, в 20 раз больше", - заявил депутат Каныбек Иманалиев 22 декабря, в ходе общественных слушаний в Жогорку Кенеше.



"Помимо этого, мигранты участвуют в различных благотворительных акциях, выделяют крупные суммы денег на строительство школ, детских садов, мечетей, дорог и мостов. Поэтому мигрантов нам следует приравнять к инвесторам и меценатам", - сказал Каныбек Иманалиев.



Источник: газета "Кабар инфо" №52 от 29.12.2017 / стр. 3 Источник - gezitter.org

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