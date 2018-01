Казахстан | КазМИД полемизирует с Financial Times о "проекте тщеславия - Астане"

12:56 04.01.2018 Ерлан Идрисов ответил на статью в Financial Times о "проекте тщеславия - Астане"



Посол Казахстана в Великобритании Ерлан Идрисов написал письмо в газету Financial Times, где ответил на статью "Когда столица становится проектом тщеславия", передает корреспондент Tengrinews.kz. Он назвал "абсурдом" утверждение об установлении культа личности.



"Казахстанцы безмерно гордятся этим выдающимся достижением во главе с Президентом Нурсултаном Назарбаевым. Но предположить, что город находится в плену культа его личности, столь же абсурдно, как и аналогичный вывод из размещения статуи сэру Уинстону Черчиллю на Лондонской парламентской площади", - пишет посол РК.



Идрисов также пишет, что фраза "столица Казахстана Астана - это "проект тщеславия с широкими возможностями для коррупции" не имеет под собой каких-либо подтверждающих доказательств.



Также он дал пояснения заявлениям автора статьи о переносе столиц в других странах, где в том числе упоминается и Казахстан. Идрисов пишет, что перенос столицы Казахстана из Алматы в Астану в 1997 году обусловлен мерами "безопасности". "Алматы находится в сейсмологически активной зоне, очень близкой к восточной границе страны", - пояснил Идрисов в своем письме.



"В 1999 году в Астане проживало 281 000 человек. К 2007 году население города удвоилось до 600 000 человек. Сегодня в городе проживает более одного миллиона человек. Он все еще быстро растет и может похвастаться прекрасным современным оперным театром среди многих других вещей. Это не траектория проекта тщеславия", - добавил Идрисов.



Также казахстанский посол поведал о проведенной в прошлом году международной выставке ЭКСПО-2017.



"Выставку "Экспо-2017" увидели 115 государств, 22 международные организации, и более четырех миллионов посетителей собрались вместе по жизненно важной теме Future Energy. Я искренне надеюсь, что многие из ваших читателей также приедут и захотят поделиться своими впечатлениями от этого замечательного города в степи", - заключил Ерлан Идрисов. Источник - Tengrinews.kz

