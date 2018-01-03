В Дании похищена взятая в аренду в Рижском музее самая дорогая бутылка водки в мире стоимостью $1,3 млн

12:29 04.01.2018 В Дании украли бутылку водки стоимостью $1,3 млн, сообщается на странице в Facebook бара Cafe 33, в коллекции которого находилась бутылка.



В публикации заведение просит помощи в поимке злоумышленника и выкладывает фото предполагаемого посетителя. По версии заведения, грабитель имел ключи. "Это самая дорогая водка в мире - $ 1,3 млн. Обещаем вознаграждение тем, кто может помочь найти злоумышленников!", - говорится в публикации.



Шестилитровая, украшенная золотом, серебром и бриллиантами бутылка водки "Руссо-Балт" попала в заведение из Музея водки в Риге - кафе взяло ее напрокат. Рижский музей опубликовал запись с камер наблюдения кафе, где злоумышленник быстро проходит в помещение и берет бутылку, а затем выходит из него.



Как сообщил датскому телеканалу TV-2 владелец копенгагенского заведения, эта бутылка появлялась в эпизоде американского сериала "Карточный домик", где персонаж российского президента Петрова угощал ею президента США Андервуда. Источник - ca-news.org

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