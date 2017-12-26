Атомная геополитика Путина, - Лоренцо Вита

12:18 04.01.2018 Атомная политика Путина в Северной Африке и на Ближнем Востоке





В энергетической геополитике России и в продвижении Владимира Путина на Ближнем Востоке есть не только газ и нефть. В последние месяцы дипломатия и экономические интересы Москвы строились и в мало исследованной огромной сокровищнице между Африкой и Азией - атомной энергетике. Россия, в частности, ее государственный энергетический гигант компания "Росатом", подписала стратегически важные соглашения по развитию атомной энергетики в ключевых странах всего региона. Это служит очередным доказательством, что энергетика остается краеугольным камнем внешней политики России.



Судан, новый стратегический партнер Кремля в важнейшем - на данный момент и в будущем - регионе Северной Африки, является одним из государств, заинтересованных в этой атомной геополитике России. Спустя месяц после исторической встречи президента Судана Омара Аль-Башира с его российским коллегой Владимиром Путиным, когда суданское правительство публично присягнуло России, обвинив Соединенные Штаты в том, что они подвергают риску безопасность в регионе, было заключено соглашение по строительству первой атомной электростанции в стране, которое будет целиком осуществляться Россией. Соглашение подписано компанией "Русатом Оверсиз", филиалом "Росатома", и министерством водных ресурсов, ирригации и электроэнергии Республики Судан в Хартуме и является эпохальным поворотом для этого африканского государства.



"В рамках проведения технико-экономического обоснования проекта сооружения АЭС будет произведен выбор площадок для размещения, а также определены ключевые параметры реализации проекта", - сообщается в коммюнике "Русатома". Как сообщается, соглашение является одним из целого ряда договоров между российским и суданским правительством в рамках все более тесного сближения этих двух государств. Судан выступил также с инициативой разместить на своей территории военную базу армии Российской федерации, но окончательного решения Кремлем и министерством обороны принято еще не было. Председатель Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев утверждает, что "успех нашей антитеррористической кампании в Сирии подтолкнул многие страны, ощущающие угрозу в отношении целостности своих территорий, суверенитета и безопасности обратиться к российским властям". "Судан обратился к нам недавно, но на данный момент никакого решения принято не было", - заключил сенатор.



В атомной геополитике участвует и одно из самых проблемных государств региона - Египет. Правительство Каира стремительно движется к строительству атомной электростанции в Дабаа. Россия и Египет подписали межправительственное соглашение еще в 2015 году с целью запуска производства атомной энергии в этой североафриканской стране. Сейчас как раз после визита Владимира Путина в Каир были подписаны новые контракты по ускорению осуществления проекта: первый из четырех атомных реакторов должен быть построен уже в 2022 году. Электростанция будет построена в Дабаа в мухафазе Матрух, приблизительно в 130 километрах от Каира на побережье Средиземного моря. Это возвращение России в атомную электроэнергетику Египта, после того как в 1958 году правительство Насера приобрело первый атомный реактор у Советского Союза, а программа развития атомной энергетики Египта была заморожена после Чернобыльской аварии.



Директор Росатома Алексей Лихачев, который займется строительством станции, хвалил подписанное Путиным и Ас-Сиси соглашение, назвав его историческим шагом в развитии страны и атомной энергетики. Сам Путин во время встречи в Каире тоже много говорил о важности подписания этого соглашения, потому что оно говорит о триумфальном вступлении России в такой развивающийся сектор, как африканская атомная энергетика. "Русатом" будет отвечать за станцию (которая будет производить около пяти гигаватт в течение 60 лет), а инвестиции в нее достигнут суммы в 30 тысяч долларов. Сама Россия способствовала подписанию этого договора, оговорив налоговые льготы на финансирование почти 80% проекта, что свидетельствует о стратегической, в первую очередь, а уже потом об экономической важности подписанного с Каиром соглашения. Это соглашение можно назвать прежде всего политическим, к тому же оно еще больше способствует сдвигу египетской политики в пользу Москвы.



Однако в атомной программе России значится не только Северная Африка. В последние несколько недель поступили особенно интересные новости из Саудовской Аравии. Россия подписала с Саудовской Аравией соглашение по сотрудничеству в секторе атомной энергетики. Эти новости поступили из того же источника - российской госкорпорации "Росатом". Дорожная карта включает в себя "ряд необходимых мер для осуществления программы сотрудничества, подписанной этими двумя государствами во время октябрьского визита саудовского монарха Салмана в Россию". В данном коммюнике "Росатома" опять же не сообщается никаких подробностей соглашения. Договоренности вписываются в более масштабную политическую программу Рияда, осуществляемую в двух направлениях.



Первое состоит в том, чтобы значительно снизить потребление нефти в стране, как об этом говорится в программе "Вижн 2030" ("Vision 2030"), разработанной принцем Мохаммедом Бин-Салманом, предусматривающей диверсификацию источников энергии и увеличение экспорта нефти. Саудовская монархия стремится к достижению продуктивной способности атомных электростанций, равной 17,6 гигаватт к 2032 году. Второе направление представляет собой попытку выстроить политику, предусматривающую как значительное сближение с Соединенными Штатами, так и поддержание отношений сотрудничества с Россией, несмотря на их значительные политические расхождения по Ближнему Востоку, в частности в вопросе борьбы с терроризмом в Сирии и в противостоянии с Ираном. В этом направлении стремится работать и Путин, который не намерен портить отношения с Риядом, особенно в том, что касается договоренностей, касающихся цен на нефть. Соглашение между Россией и Саудовской Аравией в нефтяной сфере остается центральным для осуществления попытки повысить цены, что является основой экономики обеих стран.



Лоренцо Вита (Lorenzo Vita)

Gli Occhi Della Guerra, Италия

Оригинал публикации: La politica nucleare di Putin tra Nordafrica e Medio Oriente

Опубликовано 26/12/2017 Источник - inosmi.ru

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