14% населения Таджикистана находится за чертой бедности - ВБ

12:13 04.01.2018 Бишкек. 4 января. КирТАГ - Уровень крайней бедности в Таджикистане сократился с 15,1% до 14%, отмечает Всемирный банк в своем новом докладе об экономике РТ, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА) в четверг.



Согласно документу, официальный уровень бедности снизился с 31,3% в 2015 году до 30,3% в 2016 году, в то время как уровень крайней бедности сократился с 15,1% до 14% за тот же период.



В то время как доход от трудовой деятельности оставался основным фактором сокращения масштабов нищеты, снижение объема денежных переводов замедлило темпы сокращения масштабов нищеты в 2016 году; в результате чего многие домохозяйства, зависящие от денежных переводов, оказались за чертой бедности.



Уровень бедности в основном снизился в сельских районах, где масштаб официальной бедности сократился с 35,3% до 33,5%. Напротив, уровень бедности оставался без изменения в городах (примерно 24%). В обследовании "Слушая Таджикистан" (СT) отмечается медленное сокращение доли домашних хозяйств, снижающих расходы на питание, примерно с 40% в январе 2017 года до примерно 35% в сентябре 2017 года. Несмотря на то, что доля неуклонно снижалась, на продовольствие по-прежнему приходится более 70% потребления среди малоимущих и уязвимых домохозяйств. Источник - kyrtag.kg

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