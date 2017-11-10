Почему китайские женихи выбирают русских жен, - Лао Тань

11:04 04.01.2018 В России не осталось женихов: русские девушки похищают женихов в Китае



Недавно российская красавица Елена, не пасуя ни перед какими расстояниями, "экспортировала" восьмерых китайских женихов в далекий Хабаровск свататься к русским девушкам. Был ли этот брачный тур успешным?



У Елены в России свое брачное агентство. Она организовала брачный тур для проведения межгосударственных смотрин. Елена пригласила восьмерых китайцев на свидания с русскими девушками. Самому младшему из китайских женихов - 25 лет, самому старшему - 46 лет. Обязательным условием для всех было финансовое благополучие. Женихи ехали из Пекина, Шанхая, Шэньчжэня и Гонконга.



Это необычное турне, в котором китайские женихи получили возможность найти суженую в России, Елена планировала больше года. Говорят, что такие брачные туры сейчас очень популярны и стоят не малых денег, так что их могут себе позволить только обеспеченные китайские мужчины. По словам Елены, все приглашенные китайские женихи не испытывают экономических трудностей. Брачное агентство организовало для прибывших издалека китайских женихов встречи с российскими девушками младше 35 лет. Языковой барьер не помешал: переводчик помог обсудить взаимные представления о браке и семейной жизни, планы и мечты на будущее.



Елена рассказала, что главной причиной запуска такого проекта стала "нехватка мужчин" в России и то, что в Китае мужчин больше, чем женщин. Два взаимодополняющих фактора. Кроме статистики есть и другие причины. Русские женщины считают, что на китайского мужчину можно положиться: "Китайский мужчина уважает женщину, они создают семью, чтобы реализовать истинные чувства". Русские девушки также полагают, что китайским женихам понравятся красавицы из России: "Они надеются, что у невесты будет белая кожа и голубые глаза, так что русская женщина для них - просто подарок".



Процент успеха брачных турне вселяет надежду. В прошлом году Елена организовала для шести китайских мужчин знакомство с 25 российскими девушками, сложилось пять пар, 83% успеха. В этот раз в Хабаровске невест искали пять женихов из Китая, потому что три пары уже сложились ранее в другом городе.



Вопрос с дисбалансом в количестве мужчин и женщин в разных странах решается всегда по-разному. Интернет-пользователи забавно прокомментировали историю с брачным туром. Некоторые пользователи полагают, что "вывоз" таких первоклассных женихов не решит проблемы китайских холостяков.



10969 Шэньшэнь: "Я женщина, даже я хотела бы найти российскую красавицу".



Имя следующего пользователя слишком длинное, назовем его пользователь А: "Неужели хорошо обеспеченные мужчины остаются в Китае холостяками? Ехать свататься в Россию… странно это как-то…"



Цзюсы бабилу ("разноцветный бэмби"): "Завидую китайским мужчинам. Однако обычно невесту в Китае сложно найти деревенским парням. Обеспеченная китайская женщина тоже не прочь найти себе обеспеченного китайского мужчину. Это вряд ли отразится на феномене большого количества китайских холостяков".



Ницы вава ("глиняная игрушка"): "Никак не могу найти парня - они еще в Россию за невестами ездят!".



Jessica_Kyu: "Мало того, что на экспорт продается больше одежды, еды и повседневных товаров, чем внутри страны, теперь и "сошедшие с производственной ленты" женихи для внутреннего потребления остаются похуже".



Лао Тань (Lao Tan)

Феникс, Китай

Оригинал публикации: 俄罗斯男人荒：美女哄抢中国郎

Опубликовано 10/11/2017

 Источник - inosmi.ru

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