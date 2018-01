США и Израиль провалят операцию по смене режима в Иране, - "СП"

10:55 04.01.2018 Такой прогноз выдал известный американский блогер

Биллмон



В эти дни мы, возможно, наблюдаем первую стадию крупной операции по "смене режима", которую проводят США и Израиль с помощью одной иранской террористической группировки.



А еще в начале декабря прошлого года Белый дом и сионисты готовились к новому нападению на Иран: "Как подтвердил газете Haaretz высокопоставленный чиновник США, делегация под руководством советника по национальной безопасности (премьер-министра) Израиля (Меира Бен Шаббата - С.Д.) провела в начале месяца встречу в Белом доме с двумя высокопоставленными чиновниками с целью обсуждения стратегии противостояния агрессии Ирана на Ближнем Востоке."



В другом сообщении ссылаются на израильского чиновника, высказавшегося о результате переговоров: "США и Израиль сходятся во взглядах на различные события в регионе и в особенности на те, которые связаны с Ираном. Мы достигли понимания в том, что касается стратегических и политических подходов в противодействии Ирану. Мы едины в понимании целостной стратегии, а также конкретных целей, образа действий и средств, которые необходимо использовать, чтобы достичь этих целей".



А это, возможно, результат той встречи: "Выкрикивая призывы против правительства, сотни людей вышли на улице второго по величине города Ирана Мешхеда, чтобы выразить протест против высоких цен".



Видеоролики, размещенные в социальных сетях, показывали как в Мешхеде, городе на северо-западе Ирана, содержащем святыни шиитского ответвления в исламе, демонстранты выкрикивали призывы "Смерть (президенту Хасану) Рухани!" и "Смерть диктатору!".



Полуофициальное новостное агентство ILNA и социальные сети сообщают о демонстрациях в других городах провинции Хорасан-Резави, включая Нейшабур и Кашмар.



Протесты против (нео)либеральной экономической политики правительства Рухани оправданны. Официально безработица в Иране превышает 12%, а экономический рост вряд ли можно определить. И люди на улицах - не единственные, кто этим не удовлетворены.



Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, который неоднократно критиковал действия правительства в экономической сфере, заявил, что нация борется с "высокими ценами, инфляцией и рецессией", и попросил чиновников решительно побороть эти проблемы.



Постепенно содержание лозунгов протестующих изменилось - с просьб об экономической помощи на призывы к смене режима.



Я склоняюсь к тому, что за этими протестами стоят привычные подозреваемые. Обратите внимание, что протесты начались одновременно сразу в нескольких городах. Это было не какие-то спонтанные локальные беспорядки в одном городе; присутствовала определенная форма координации.



А потом появилось вот эти сообщения:



Карл Бильдт из Рима: Сообщается о том, что сигнал международных спутниковых телевизионных сетей в крупных городах Ирана блокируется. Это, скорее всего, признак того, что режим боится распространения сегодняшних протестов.



Поиск в Интернете на различных языках показывает полное отсутствие таких "сообщений". А Карл Бильдт - бывший премьер-министр Швеции. В 1973 году он был завербован в качестве информатора ЦРУ и с тех пор превратился в полностью созревшего агента США. Он принимал участие в государственном перевороте на Украине и старался лично на этом нажиться.



Затем появилась лекция на "хакерском" конгрессе CCC о британской секретной службе GHCQ* и ее карманных марионеточных аккаунтах в Twitter и Facebook. Они используются для сбора агентурных разведданных и для руководства операциями по "смене режимов". Страницы 14−18 слайдов (11:20 мин.) содержат ссылку на документы GCHQ, в которых указывается, что Иран входит в число стран-мишеней. Оратор конкретно указывает на аккаунт "@2009Iranfree", который используется для того, чтобы порождать протесты в Иране после переизбрания президента Ахмадинежада.



Как сообщило ILNA со ссылкой на Мохсена Насджа Хамадани, заместителя начальника службы безопасности провинции Тегеран, примерно 50 человек собрались на одной из площадей Тегерана. Большинство разошлись по просьбе полиции, но несколько человек отказались сделать это и были "временно задержаны".



Некоторые из этих протестов были порождены по-настоящему экономическими причинами, но позднее руководство ими перехватили другие группы интересов. Так, житель Исфахана рассказал, что протестующие присоединились к митингу, организованному заводскими рабочими, требовавшими выплаты задолженностей по зарплатам. "Лозунги быстро сменились с экономических на протесты против (президента Хасана) Рухани и Верховного лидера (аятоллы Али Хаменеи)".



Чисто политические протесты - в Иране редкость, но демонстрации часто проводят рабочие из-за увольнений и невыплаты зарплат, а также те люди, которые держат вклады в нерегулируемых, банкротящихся кредитно-финансовых организациях.



Как заявил Аламолхода, представитель аятоллы Хаменеи в Мешхеде, некоторые люди воспользовались протестами против повышения цен, чтобы выкрикивать лозунги против той роли, которую играет Иран в региональных конфликтах. "Некоторые люди пришли, чтобы выразить свои требования, но внезапно среди толпы в несколько сотен человек малая группа, численностью не более 50 человек стала выкрикивать ненормальные и отвратительные лозунги - такие, как "Оставьте в покое Палестину!" "Не за Газу**, не Ливан! Я бы отдал свою жизнь только за Иран!" - сказал Аламолхода.







На видеороликах, опубликованных террористической группировкой "Муджахедин-э Халк" [MEK]*** показываются, в основном небольшие протесты, несмотря на то, что MEK утверждает, будто десятки тысяч людей выкрикивают "Смерть диктатору!" (). MEK и его "гражданская" организация Национальный совет сопротивления Ирана (НССИ), кажется, активнее других участвуют в нынешних протестах. Их вебсайт заполнен проблематикой протестов, а их руководитель г-жа Марьям Раджави выпустила заявление в поддержку этих действий: "г-жа Марьям Раджави, избранный президент Иранского Сопротивления, приветствует героический народ Керманшаха и других городов, которые поднялись сегодня, провозглашая „Смерть или свобода!", „Смерть Рухани!", „Смерть диктатору!", „Свободу политическим заключенным!" и протестуя против высоких цен, бедности и коррупции". Она сказала: "Вчера Мешхед, сегодня Керманшах, а завтра по всему Ирану - это восстание звучит погребальным звоном целиком коррумпированной диктатуре мулл, а также призывом к демократии, справедливости и суверенитету народа".



Призывы со стороны MEK выглядят подозрительно потому, что в 2012 году сообщалось, что ранее Израиль использовал эту террористическую организацию, чтобы совершить убийства иранских ученых-атомщиков.



Выступая на телеканале NBC, американские чиновники также утверждали, что агенты Моссад готовили значительное количество этой диссидентской террористической группировки для убийства иранских ученых-атомщиков, добавляя, что администрация президента США Барака Обамы знала об этой операции, но прямой связи с ними не поддерживала.



Минувшим октябрем в докладе (исследовательского вашингтонского - С.Д.) института Като содержался анализ нескольких вариантов действий США по отношению к Ирану. Под вариантом № 3 "Смена режима изнутри" отмечалось: "При этом подходе США должны оказывать давление на иранский режим и одновременно поддерживать те группы, которые будут ему противостоять - будь они экстремисты НССИ, выступающие за демократию группы „Зеленой Революции" или этнические меньшинства внутри Ирана. Сторонники этой стратегии сравнивают ее с тем, как при Рейгане поддерживали группы гражданского общества в Советском Союзе".



Сторонник "принудительной демократизации", Марк Дубовиц из Фонда защиты демократий**** призвал президента Трампа "перейти в наступление против иранского режима", "ослабив финансы режима" "массированными экономическими санкциями", "одновременно подрывая власть правителей Ирана и укрепляя про-демократические силы" внутри Ирана. Этот вариант, кажется, прижился в текущей политике администрации Трампа и получил публичную поддержку со стороны Тиллерсона. Директор ЦРУ Майк Помпео также выразил поддержку этого подхода в ходе своего выступления в конгрессе.



В MEK/ НССИ отметили, что сенатор Том Коттон, который, скорее всего, заменит шефа ЦРУ Помпео после того, как Помпео перейдет в госдепартамент, также издал заявление в поддержку протестующих.



Между Белым домом и Нетаньяху царит согласие по поводу стратегических подходов по отношению к Ирану. Ведущие члены администрации Трампа выступают за "смену режима" в Иране "про-демократическими силами". А через несколько недель после того, как согласие было достигнуто, в Иране начались скоординированные экономические протесты, в которых инициатива была перехвачена очень небольшой группой весьма активных сторонников смены режима. В протестах с самого начала активное участие приняла группа иранских террористов-эмигрантов, хорошо известных своим смертоносным сотрудничеством с израильскими шпионами и имеющих законспирированные ячейки в Иране.



Если это действительно та операция по "смене режима", которую я подозреваю, то скоро протесты лишь усилятся. Когда люди нуждаются в деньгах, всего несколько тысяч долларов способны сколотить большую толпу. Мелкие группы будут подстрекать к беспорядкам большие толпы по-настоящему озабоченных людей - прячась у них за спинами. Западные СМИ будут привычно выражать свой псевдо-либеральный гуманизм и озабоченность судьбой "простых людей". Когда полиция в Иране попытается арестовать бунтовщиков, устраивающих массовые беспорядки, СМИ станут кричать о "жестокости". Будут сотворены и какие-нибудь "мученики", которых превратят в иконы. Поползут слухи о цензуре и подавлении инакомыслящих (см. пример с Карлом Бильдтом выше). Отовсюду пойдут фальшивые новости, и сотни карманных марионеточных аккаунтов в Twitter и Facebook вдруг станут "иранскими" и начнут, запыхавшись, вещать "прямо с места происходящего" - из своих кабинетов в Лэнгли*****.



Для иранских политиков и полиции этот вопрос не прост. Экономические протесты явно оправданны - даже Хаменеи выступил в их защиту. Но массовые беспорядки необходимо подавить до того, как они разрастутся и станет невозможно унять. Проблемой может стать провокационное применение оружия. Моссад и MEK особо-то не церемонятся, когда надо стрелять по людям.



Но Исламская Республика Иран по-настоящему опирается на поддержку широких слоев общества. Правительство поддерживают крупные гражданские организации. Пусть не по всем вопросам, но по довольно широкому спектру. Большинство иранцев - гордые националисты, и разделить их будет очень трудно.



Если это действительно та попытка "смены режима", которую я подозреваю, то я предсказываю, что она провалится.



Авторе: Billmon - псевдоним американского блогера, размещающего свои комментарии по широкому кругу политических и экономических проблем в своем блоге"Moon of Alabama" (Луна Алабамы). Блог озаглавлен по названию одноименной песни Б. Брехта, написанной в соавторстве с Э. Хауптманн и композитором К. Вайлем для оперы в 3-х частях "Подъем и упадок города Махагони". Вошедшая в оперу композиция "Alabama Song" ("Moon of Alabama") впоследствии была перепета многочисленными исполнителями, включая Уте Лемпер, Дэвида Боуи и The Doors.



Copyright © Moon of Alabama, 2018.



Публикуется с разрешения издателя.



Перевод Сергея Духанова.



* Центр правительственной связи (англ. Government Communications Headquarters, GCHQ) - спецслужба Великобритании, ответственная за ведение радиоэлектронной разведки и обеспечение защиты информации органов правительства и армии.



Центр правительственной связи находится в ведении Министра иностранных дел Великобритании, но формально не является частью Форин-офиса. Директор GCHQ имеет ранг Постоянного Секретаря (англ. Permanent Secretary) Правительства Великобритании. Большинство персонала базируется в штаб-квартире в Челтнеме. Центр является участником альянса UKUS SIGINT и несет ответственность за сбор и анализ информации в странах Европы (включая европейскую часть России) и Африки. Спецслужба финансируется из средств SIA (Single Intelligence Account) и Национальной Программы Информационной Безопасности (National Cyber Security Programme).



**Сектор Газа, арабская территория, формально находящаяся под управлением Палестинской национальной администрации (ПНА). Фактически, военный контроль над воздушным пространством сектора Газа, некоторыми из его сухопутных границ (остальные находятся под египетским контролем) и территориальными водами осуществляет Израиль.



*** Организация моджахедов иранского народа или Моджахедин-э Халк (перс. سازمان مجاهدين خلق ايران‎, sāzmān-e mojāhedin-e khalq-e irān) - иранская леворадикальная организация, ведущая борьбу против Исламской Республики Иран. Признана террористической организацией Ираком и Ираном. 26 января 2009 года Европейский союз убрал организацию из списка террористических. В 2012 году США убрали организацию из списка террористических.



**** Фонд Защиты демократии (Foundation for the Defense of Democracies)(FDD) был создан американскими миллиардерами по требованию генерала Ариэля Шарона и приступил к подготовке риторики насильственной демократизации. При помощи смешения разнородных идей и прочих трюков этот "мозговой центр" сыграл на страхе, порожденном терактами 11 сентября, и настроил общественность против Палестины. После этого Фонд взялся за ООН и выступил с призывами атаковать Ирак, Саудовскую Аравию, Сирию и Ливан.



*****Муниципалитет штата Вирджиния, пригород Вашингтона, где находится штаб-квартира ЦРУ.

