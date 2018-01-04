Запад отрабатывает в Кишиневе украинский сценарий. В новом году в Молдавии готовят вторжение Румынии, - С.Гомзикова

10:52 04.01.2018 Материал комментируют:



Владимир Брутер



В новом, 2018 году, еще одна страна постсоветского пространства - Молдавия - рискует превратиться в экспериментальную площадку Запада по культивации антироссийских настроений. Причем добиваться своих целей "партнеры" из США и ЕС собираются по уже отработанной схеме - через госпереворот.



Соответствующий прогноз дает шведский эксперт по международным вопросам Ульф Бьерен в статье для местного издания Sydöstran, на которое ссылается RT.



Кстати, ему же принадлежит утверждение, что и украинский кризис начался не с Крыма, а СМИ и политики просто намеренно "вводят нас в заблуждение".



На тот раз Бьерен довольно серьезно оценил степень угрозы повторения украинского сценария в соседней с ней Молдавии.



Кишинев, как он считает, пытается идти своей дорогой и избавиться от "диктата глобалистов", которые держат страну в нищете. Но "это противоречит военной стратегии НАТО по окружению России".



"Поэтому вполне существует вероятность того, что США и ЕС спровоцируют в стране государственный переворот по образцу Киева-2014, за которым последует румынское вторжение", - подчеркивает Бьерен.



О том, как события станут развиваться вслед за этим, шведский аналитик умалчивает. К тому же, не совсем понятно, зачем Западу нужно что-то менять в стране, где давно правят прозападные силы, а формальный президент Игорь Додон практически ничего не решает.



За разъяснениями "СП" обратилась к специалисту по Молдавии, эксперту Международного института гуманитарно-политических исследований Владимиру Брутеру:



- На данный момент многое зависит от результатов парламентских выборов, которые будут осенью. Если выборы пройдут более-менее прозрачно и это будет действительно свободное волеизъявление, то, исходя из сегодняшних рейтингов, Партия социалистов Республики Молдавия (лидер партии - Игорь Додон - ред.) на них, очевидно, победит. И скорей всего сможет сформировать новое правительство.



Очевидно и то, что Запад такой вариант не устраивает. В первую очередь, не устраивает принципиально, Соединенные Штаты. Потому что в этом случае они приобретают неконтролируемое государство-анклав, которое находится по ту сторону Украины. Как бы, при всей условности, Украина теперь будет в окружении.



"СП": - Насколько, в таком случае, возможно повторение украинского сценария в Кишиневе?



- Идея госпереворота все равно мне кажется несколько радикальной. Что означает госпереворот в данном случае? Что Партия социалистов не будет допущена к выборам? Теоретически, я могу это предположить. Четыре года назад "Наша партия" Ренато Усатова не была допущена к выборам, и это привело существенному изменению соотношений сил по итогам выборов.



Для Запада это обычное мероприятие, и, безусловно, они могут пойти еще раз на такое. Хотя это и не выглядит для них особо перспективным направлением - потому что все-таки придется отвечать на сложные вопросы. Но, тем не менее, это вероятно. Скорее всего, они будут пробовать все возможные варианты, чтобы не допустить победу социалистов.



Произойдет ли вслед за этим румынское вторжение?



Это еще более радикальный вариант, жестокое нарушение всех норм международной политики, норм ООН.



Представить себе, что Румыния по собственной инициативе сможет как бы аннексировать, или каким-то другим образом повлиять на внутреннюю жизнь Молдавии, конечно, очень сложно. А вот как бы создать ситуацию, при которой молдавские власти будут просить Румынию вмешаться, это уже другой вариант.



Однако следует отметить, что европейские страны к такому варианту относятся все-таки достаточно прохладно.



"СП": - Почему? На Украине же они не церемонились.



- Они понимают, что любая аннексия Молдавии со стороны Румынии или со стороны ЕС в целом, она полностью легитимирует политику России. Если Запад каким-то образом сможет совершить государственный переворот в Кишиневе, аннексировать республику, не допустить Партию социалистов к выборам, это будет означать, что Россия в своей уверенности, что ей не дают пользоваться политическими методами, будет еще более убеждена, чем раньше. И это приведет к достаточно существенной реакции.



Чего Западу, конечно, не хотелось бы. Потому что после этого любые переговоры или консультации с Россией станут еще более сложными и с еще меньшим уровнем доверия.



Поэтому мне кажется, что весь этот год молдавская ситуация будет продолжать оставаться "на игре" - все стороны, понимая, к чему и каким образом могут привести выборы, будут пытаться создать себе как можно более выгодные условия для результата. И только в случае, если результат будет очевиден уже за какое-то время до выборов, можно предположить, что прозападные силы, в первую очередь, будут пытаться изменить сложившийся порядок, который их не устраивает на сегодняшний день.



А в любом другом случае, они будут пытаться оказывать давление на Додона такими методами, какими делают это сегодня - я говорю, например, о решении Конституционного суда о временном отстранении президента от исполнения своих обязанностей.



"СП": - Какую роль, кстати, сыграл в этом председатель Демократической партии Владимир Плахотнюк? Насколько сильные у него рычаги влияния на правительство и парламент страны?



- Он и есть в одном лице и правительство, и парламент, и вся власть в Молдавии. Без него правительство, парламент и кто-либо другой вообще ничего не делают. Единственное, что у него не в порядке, это рейтинг. Рейтинг не позволяет ему рассчитывать на то, что он каким-то образом выиграет выборы, если выборы - опять-таки - будут честными и прозрачными.



"СП": - То есть, существует вероятность, что результаты выборов могут быть сфальсифицированы?



- Конечно, есть. Они и были сфальсифицированы во время президентских выборов. Но представьте себе, что там голосовало приблизительно полтора миллиона человек, из которых 150 тысяч голосовало за границей. И все эти 150 тысяч - за Майю Санду (лидер правой партии "Действие и Солидарность", имеет двойное гражданство Молдавии и Румынии, на выборах 2016 года набрала более 38% голосов - ред.).



Это серьезная фальсификация выборов. И я думаю, ее держат в голове на случай. Но вопрос здесь не только в этом. Вопрос в том, что все фальсификации имеют пределы.



И в том, что фальсификации не помогают Плахотнюку. Для этого он и пошел на смешанную избирательную систему - чтобы обеспечить себе присутствие в новом парламенте через одномандатные округа.



Следует добавить, что и Запад Плахотнюка вовсе не очень любит. Он для них очень токсичный партнер. Запад не хотел бы, чтобы Плахотнюк возглавил Молдавию - о чем, собственно говоря, ему постоянно и сообщает.



Плахотнюк имел намерения, или, во всяком случае, запускал тему, что он возглавит правительство уже в декабре. И как мы видим, произвел изменения в правительстве, но сам не решился его возглавить. И это уже не первый раз. Поскольку Запад такой партнер не устраивает. Они готовы считать, что он является их партером по необходимости, но не готовы протягивать ему руку.



Здесь много сложных моментов. Потому что в этой "игре", как я уже сказал, каждый преследует свои цели. И эти цели не совпадают. Очевидно, что если бы все было так просто, то результат был бы уже всем виден.



Но вопрос в том, что цели Запада, цели Румынии, цели Плахотнюка и цели России, как одного из участников этой игры, они расходятся. И выиграть сейчас не может никто. Именно поэтому все проявляют как бы сдержанность. Эта сдержанность будет продолжаться либо до выборов, либо до того момента, когда результаты выборов будут очевидны. По крайней мере, с дискретной точки зрения.

Светлана Гомзикова



4.01.18 Источник - svpressa.ru

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