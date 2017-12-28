Революция Хризантем. Экстренный пленум и изменении конституции Китая, - Н.Вавилов

10:48 04.01.2018 В среду 27 декабря 08:00 утра по пекинскому времени государственное информационное агентство "Синьхуа" буднично, на фоне иных регулярных новостей о достижениях народного хозяйства в отраслях и борьбе с бедностью, опубликовало короткую заметку о проведении второго пленума 19-ого съезда в январе 2018 года. Краткая заметка гласила о том, что в ходе проведения 2-ого пленума в конституцию КНР будут внесены изменения, в ожидании которых Китай находится уже чуть более года.



Для большинства наблюдателей, отметивших экстренность пленума, ранее по традиции ожидаемого к проведению в конце февраля, ускользнула вторая важная новость, опубликованная спустя восемь часов.

Решением Центрального комитета Компартии Китая Вооруженная полиция Китая, почти полуторамиллионная вооруженная группировка внутренних войск с 00:00 1 января 2018 года выходит из подчинения Госсовета КНР и переходит в подчинение Центральной военной комиссии - или напрямую подчиняется верховному главнокомандующему Си Цзиньпину.



Долгий период истории, когда с 1995 года Вооруженная полиция Китая, была подчинена Госсовету КНР, последовавший после разгрома сычуаньско-гуандунской военной группировки во главе с Дэн Сяопином, и переходом власти в руки группы "шанхайцев" и "комсомольцев" - окончен. В руках ориентированного на интеграцию с США Госсовета КНР осталось Министерство общественной безопасности, Верховная народная прокуратура, Верховный народный суд.



Учитывая короткий временной разрыв между информированием и реализацией решения о передаче контроля над "Китгвардией" – 27 декабря и 1 января, речь с большой долей вероятности идет о неких тектонических и чрезвычайных изменениях во внутренней политике Китая, и кардинальных изменениях, которые последуют перед экстренным съездом, во время его проведения и после его окончания. Учитывая сместившийся баланс сил между "красными националистами" во главе с нынешним лидером страны и западноориентированным партийно-хозяйственным активом Комсомола, а также глобалистской элиты "шанхайцев" речь идет о подготовленной "красными" "хризантемовой революции", намеченной на январь следующего года.



Учитывая также, что переподчинение того или иного органа государственной власти должно сопровождаться нормативным актом как минимум исполнительного органа власти, в том числе Госсовета КНР, которого в данном случае не было, то речь идет о чрезвычайных решениях ЦК, приводящихся с игнорированием правового поля КНР со всеми возможными юридическими последствиями.



К 1 января "красные" сосредотачивают в своих руках "контрольный пакет" вооруженных сил для нейтрализации сил полиции и остатков влияния в органах государственной безопасности с целью реализации следующих вероятных решений, которые официально будут закреплены Всекитайским собранием народных представителей традиционно проходящего в марте 2018 года:

1) Окончательная зачистка силового блока от "шанхайцев" и "комсомольцев" - смена руководителя Верховной прокуратуры, Верховного суда, в результате которой из силовых структур у блока "комсомольцев" и "шанхайцев" остается только контроль над Министерством общественной безопасности, которое возглавил шаньдунский комсомолец Чжао Кэчжи.

Учитывая новую традицию органов партийного контроля устраивать задержания в канун новогодних праздников в Китае, не исключено, что по итогам съезда по Китаю прокатится волна задержаний на самом высоком уровне, которая коснется предыдущего состава Политбюро.



2) Подготовка зачистки финансового блока правительства во главе с "финансовым ферзем" - главой центрального банка "шанхайца"Чжоу Сяочуань и кардинальной сменой внешней монетарной политики КНР. Форсированная девальвация юаня с целью компенсации падения экспорта на внешние рынки, вывод средств из казначейских обязательств США, создания системы юаневой торговой зоны в Евразии и Восточной Африке (в первую очередь страны Юго-Восточной Азии, Пакистан, Афганистан, Иран, Ближний Восток) – та или иная форма отказа от доллара как мера компенсации поэтапного сворачивания интеграции с США.

3) "Ренационализация" экономики КНР через создание независимой, контрольной ветви власти в КНР – Государственного комитета контроля, управление которым будет осуществляется только через решения законодательного органа КНР – ВСНП и выведенного из подчинения Госсовета КНР и Центрального комитета Компартии Китая. Комитет государственного контроля будет обладать всеми полномочиями независимой спецслужбы с полномочиями, позволяющими осуществлять следственные действия в отношении любой общественной структуры и предприятия КНР. Однако функции спецслужбы – только инструмент для установления государственного контроля над частными корпорации КНР, или по факту в большей степени "комсомольскими" и "шанхайскими" и союзными им крупными частными предпринимателями КНР. Указанные корпорации имеют тесные связи с капиталом США и Японии – например прокомсомольская и прошанхайская корпорация "Алибаба" и могут стать "пятой колонной" в новой эпохе соревнования Китая с США. Возглавит указанную ветвь власти апологет "учета и контроля", крупная фигура шаньдунской группы, не вошедший в новый состав Политбюро Ван Цишань. Манифестируя свое имя "Скалистая гора" - Ван Цишань – встанет особняком в системе государственной власти КНР, которая сделала еще один шаг к реставрации традиционной для Китая системы разделения властей. "Ренационализция" будет означать тектонический сдвиг в экономике КНР – к системе автаркии и закрытого для иностранного влияния внутреннего рынка, напоминающего экономическую политику династии Цин 1683 – 1851 гг. При этом, учитывая долю влияния шаньдунской группы в структуре власти КНР единственным "открытым портом" будет сделан г. Циндао провинции Шаньдун.



4) Ликвидация системы преемников и сменяемости власти. Напряженная внутренняя и внешняя обстановка диктуют высшему руководству КНР необходимость отказа от сменяемости власти на период с 2017 до по меньшей мере 2027 года. Ожидаемый до ноябрьского съезда КПК в качестве преемника "комсомолец" и глава обкома Гуандуна Ху Чуньхуа не вошел в состав Политбюро и был снят с должности главы Гуандуна. Таким образом оставив место преемника вакантным. Спекуляции западной и гонконгской прессы, в частности южно-китайского аналога Süddeutsche Zeitung" - South China Morning Post и иных изданий на тему кандидатур на вакантное место, в том числе Ван Цишаня, а также "шанхайцев" Ян Цзечи и Ван Хунина вряд ли соответствуют действительности. Должность "вице-президента" должна быть передана политически наименее влиятельной фигуре из состава Политбюро, либо, как требует традиция, №6 в Постоянном комитете Политбюро – члену группы Си Цзиньпина из провинции Шэньси – Чжао Лэцзи. Чжао Лэцзи– сын крупных партийных управленцев, уроженцев города Сиань – учившегося в СССР Чжао Симина и главы горкома города Гуйлинь Чжао Лэцинь (бросается в глаза сходство имени матери потенциального "вице-президента" Лэцинь ("Радуйся царство Цинь") и сына – Чжао Лэцзи.



5)Преемник Дэн Сяопина. Несмотря на регулярные обвинения в сверхконцентрации власти Си Цзиньпин и его группа, опирающаяся на НОАК, страдает недостатком авторитета в политической элите страны. Включение "идей Си Цзиньпина" в конституцию КНР закрепит за Си Цзиньпином статус преемника Дэн Сяопина (также бросается в глаза схожесть имен двух руководителей), с правом вносить корректировки в установившуюся модель управления страной и экономикой страны. Политико-экономический режим Дэн Сяопина можно охарактеризовать как систему военных госкорпораций, осуществляющих контроль в том числе и над гражданским сектором и действующих за рубежом в интересах национально-ориентированной элиты КНР. Группа Дэн Сяопина находилась в состоянии жесткой конфронтации с прозападными силами Комсомола (подавление студенческого движения 1989 года) и компрадорской группой "шанхайцев" (разгром "Банды четырех"). Внешняя политика Дэн Сяопина – это контролируемая внешняя торговля на западе и примирение с Японией, война во Вьетнаме, распространение влияния в Афганистане, Средней Азии и Ближнем Востоке.



В своей речи от 18 октября 2017 года Си Цзиньпин включил в понятие "Социализма с китайской спецификой в новую эпоху" (они же – "идеи Си Цзиньпина") все ранее используемые мемы китайского социализма, в том числе идеи предыдущих руководителей КНР. Однако лозунг Дэн Сяопина "Социализм с китайской спецификой" является аналогом национально-ориентированной социалистической группы СССР "построение социализма в одной отдельной взятой стране" и является антиподом лозунгу "мировой революции" и состоянию перманентного экспорта революционных идей, лежащий в основе внешней политики Мао Цзэдуна. "Новая эпоха" заключается в неизмеримо возросшей роли КНР в мировом пространстве, а также смены основного вероятного противника – с СССР на США.

6) Обсуждаемым вопросом является возможность продления числа сроков, которые подряд может занимать Си Цзиньпин. Не исключен вариант, что п.79 статья 2 главы 3 конституции КНР, согласно которому Председатель КНР не может занимать данный пост больше двух сроков подряд, будет изменен. Однако учитывая важность политической борьбы на других участках, а также то, что подобное изменение будет скорее свидетельствовать о слабости группы Си, а также создаст ситуацию неизбежного поражения для противников Си, чреватое концентрацией их усилий, данный пункт изменениям в 2018 году подвергнут не будет.



7) Разделяй и властвуй. В западной прессе активно обсуждается возможность замены нынешнего комсомольского премьера Ли Кэцяна другим комсомольцем – Ху Чуньхуа, которого ранее прочили в преемники Си Цзиньпина и который сегодня лишен всех постов. Подобная рокировка, создающая ситуацию сохранения лица для группы Комсомола создаст ситуацию внутреннего раскола в Комсомоле. Ранее Ху Чуньхуа выступил с публичной критикой арестованного ранее Сунь Чжэнцая, своего напарника в преемниках, что выявило в его лице слабое, управляемое звено комсомольской группы. Ввиду этого обсуждаемый сценарий не лишен шансов быть воплощенным в жизнь.



Обострение политической борьбы чувствуется в Китае уже сейчас – заметно участились техногенные аварии, крупные пожары, гибель людей на производстве, сбои в работе авиатранспорта и т.д. По мере обострения внутриполитической ситуации не исключены варианты повторения различного рода крупных техногенных аварий по типу "Тяньцзиньского взрыва" и т.д.



Для справки. Современная конституция КНР была принята Дэн Сяопином, считается, что ее основным автором и инициатором был лидер южно-китайской военной группы маршал Е Цзяньин, основной теоретик аристократии военного госкапитализма в Китае. За почти 40 лет конституция менялась четыре раза – поправки 1988, 1993, 1999 и 2004 года касались легализации деятельности частного сектора, переуступки прав на владение землей(1988), регулирования рыночных отношений(1993), исключения наказаний за контрреволюционную деятельность (1999), включения теории Дэн Сяопина (1999), включения идей Цзян Цзэминя о "Трех представительствах" (2004).



Николай Вавилов,

28 декабря 17 Источник - zavtra.ru

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